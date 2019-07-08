Хочу сделать ЭКО: что нужно знать и куда обращаться

Что нужно знать об ЭКО тем, кто мечтает победить бесплодие, и куда необходимо обратиться, если пара готова к этому шагу?

Что такое ЭКО?

ЭКО — это один из методов так называемых вспомогательных репродуктивных технологий, которые применяются для лечения женского и мужского бесплодия. Аббревиатура расшифровывается как экстракорпоральное оплодотворение. Это означает, что оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом, то есть зачатие, происходит не в теле женщины, а вне его — в лабораторных условиях. Из оплодотворённой яйцеклетки развивается эмбрион, который затем переносят в полость матки. Если все идет хорошо, у женщины наступает беременность, ничем не отличающаяся от наступившей естественным способом.

Если жизнеспособных эмбрионов оказалось больше, чем необходимо для одной процедуры, их можно подвергнуть криоконсервации, то есть заморозить специальным образом. Так они могут храниться в специальных резервуарах, пока не понадобятся для следующей процедуры.

Сколько стоит процедура?

Вспомогательные репродуктивные технологии — очень затратная отрасль медицины. На всех этапах ЭКО используется дорогостоящее оборудование и лекарственные препараты. Поэтому стоимость даже минимальных манипуляций достаточно ощутима.

Однако с 2013 года в России ЭКО входит в перечень процедур программы обязательного медицинского страхования. Это означает, что каждая семья, вне зависимости от уровня своего дохода, может рассчитывать на бесплатное проведение процедуры, если имеет для этого медицинские показания. С 2018 года криоконсервация эмбрионов и их последующий перенос также доступны за счет бюджета.

В нашей стране правом на проведение ЭКО по полису ОМС обладают пары, состоящие и не состоящие в браке. Приказ Минздрава России от 30.08.2012 №107н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» определяет порядок получения такой помощи.

Что входит в ЭКО по полису ОМС?

В стандарт медицинской помощи согласно приказам Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 октября 2012 г. № 556н и от 17 августа 2017 г. № 525н, входят:

- стимуляция суперовуляции;

- получение яйцеклеток при помощи пункции, включая анестезию;

- само экстракорпоральное оплодотворение яйцеклетки спермой мужа или партнера;

- культивирование (выращивание) эмбрионов;

- криоконсервация эмбрионов при необходимости;

- перенос эмбрионов в полость матки.

При этом в программу обязательного медицинского страхования не входят хранение и транспортировка криоконсервированных эмбрионов. Из личных средств придется оплатить предоставление донорских яйцеклеток и спермы, услуги суррогатной матери. В год по ОМС можно сделать две процедуры ЭКО, а вот общее число попыток не ограничено.

Каким должен быть первый шаг?

Конечно, нужно найти специализированную клинику и выбрать врача. Визит к гинекологу или репродуктологу лучше продумать заранее — собрать результаты предыдущих медицинских исследований, узнать как можно больше про свой семейный анамнез, в том числе, о наличии хронических или наследственных заболеваний, случаях бесплодия в семье. Так врач сможет дать предварительную оценку состоянию здоровья женщины и назначит ей дополнительные обследования.

Доктор имеет все основания подтвердить диагноз «бесплодие», если при регулярной половой жизни и отсутствии контрацепции беременность не наступает в течение года. После этого врачебная комиссия женской консультации выдает заключение о необходимости процедуры ЭКО.

Куда обратиться для проведения процедуры ЭКО?

За оказанием помощи можно обратиться в одну из репродуктивных клиник в России или за рубежом. Выбрать можно любую, не забывая о том, что лечение в рамках программы обязательного медицинского страхования за счет бюджетных средств проводится только на территории нашей страны. Найти список государственных и частных учреждений, которые имеют лицензию на выполнение ЭКО, можно на сайте региональных департаментов здравоохранения.

Какие документы необходимо иметь?

Если планируете пройти процедуру на коммерческой основе, вам потребуется только паспорт (для заключения договора с клиникой на оказание услуг).

Для обращения в клинику по ОМС при себе нужно иметь:

- типовое направление, утвержденное письмом МЗ № 15-4/10/2 от 28.02.13;

- результаты обследования в соответствии с Приказом МЗ 107н от 30.08.2012;

- паспорт;

- страховой полис ОМС;

- СНИЛС (ПФР).

Подробнее о перечне необходимых документов и обследований можно узнать на сайте учреждения здравоохранения, в которое пара обращается за помощью.

Выбору клиники для проведения процедуры ЭКО необходимо уделить особое внимание. Стоит убедиться в наличии государственной лицензии, положительного опыта работы медицинского учреждения, современного технологичного оборудования и, конечно, грамотных профессионалов в штате.

Важно помнить, что в области репродукции время и возраст играют против женщины. Вот почему, планируя беременность, стоит как можно раньше обратиться к квалифицированным специалистам.

В клинике «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» вы можете пройти процедуру ЭКО по полису ОМС без очереди* и получить информационную поддержку о необходимых анализах и подготовке к процедуре.

Звоните: +7 (812) 421-81-45

*условия прохождения процедуры без очереди действуют не для всех регионов РФ. Подробнее информацию смотрите на сайте.

Материал подготовлен в партнерстве с клиникой "Скандинавия АВА-ПЕТЕР". Лицензия № ЛО-78-01-009838 13 мая 2019 г.

Реклама