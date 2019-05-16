2019-05-16T16:25:34+03:00
Общество

Милонов назвал «Игру престолов» кино-«Макдоналдсом», а ее фанатов – шаблонными кроликами

Сам депутат предпочитает политические триллеры и военные фильмы [аудио]
Анна ПОСЛЯНОВА
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Законотворец призывает не быть «баранами, которые идут в стаде за морковкой».Законотворец призывает не быть «баранами, которые идут в стаде за морковкой».Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Пока поклонники сериала «Игра престолов» с замиранием сердца ждут последнюю серию восьмисезонной эпопеи (она выходит уже 19 мая) и готовят костюмы для встречи с Рамси Болтоном на Comic Con в Петербурге, депутат Госдумы Виталий Милонов призывает не быть «баранами, которые идут в стаде».

Сам парламентарий нашумевший сериал не смотрел и не собирается.

– Если бы не было такого ажиотажа, я, может быть, и посмотрел бы: я разные фильмы смотрел – и хорошие, и плохие, – объяснил «Комсомолке» рыжебородый «хейтер» «Игры» и всех ее семи королевств. – Но поскольку это стало кино-«Макдоналдсом», фетишем, то я принципиально буду сохранять свою девственную чистоту человека, который не соприкасается с «Игрой престолов» никак. Когда понимаешь, что это просто коммерческий проект, так смешно смотреть на все эти страсти. Это же глупость какая-то, когда люди переживают из-за какой-то киношки!

Виталий Милонов – об «Игре престолов»

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Больше всего законотворцу жаль косплееров: «наряжаются даже сотрудники прокуратуры». А ведь это, по мнению Милонова, то же самое, что надеть один галстук да взять наручники и плетку.

– Есть хорошие фильмы – и старые, и новые, в том числе западные. В них есть хоть какая-то мысль, а не просто культ, мода, – рассуждает Милонов. – Мне нравятся политические триллеры и военные фильмы. Вот недавно посмотрел «Балканский рубеж».

Любопытно, что бывшие портноактеры в титрах «Игры престолов» борца за нравственность не смущают.

– Ну, бывает. Может, они пожалели о прошлом, – поясняет депутат. – К тому же, «Игра престолов» – это не эталон, не камертон, чтобы оценивать, достойно там сниматься порноактерам или нет. Это ничто, это просто пустое место, мыльный пузырь. Если его не замечаешь, то живешь спокойно и не страдаешь от того, что не вовлечен в это безумие. Ты не становишься продуктом масс-маркета, «Биг Маком», шаблонным кроликом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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