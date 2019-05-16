Мечи, копья и шлемы богатырей: Уникальный музей «Князь Александр Невский» отмечает пятилетие
Петербург со скоростью света разрастается новостройками, но очень часто жильцы этих домов (особенно на окраинах города) оказываются оторванными от жизни. Детские сады, поликлиники, места для досуга – часто в новых кварталах с этим проблемы. Но есть застройщики, которые стремятся создать для новоселов максимально комфортные условия. В Петербурге своим бережным отношением к жильцам известна Группа компаний «РосСтройИнвест». Образовательный центр? Придомовой храм? Уникальный музей? Все это есть в, казалось бы, обычном жилом доме.
Свой пятилетний юбилей 15 мая отметил единственный в Северной столице музей, посвященный жизни князя Александра Невского. Он находится прямо в жилой высотке на проспекте Обуховской обороны. Его учредили и продолжают финансировать за счет частных средств застройщика. На праздник в честь Дня рождения пришли не только соседи из всех парадных дома, но и ребята со всего города, которые занимаются в местном культурно-образовательном центре.
На празднике для ребятишек устроили мастер-класс. Фото: Предоставлено организаторами
С момента открытия в музее уже не раз бывали суворовцы и нахимовцы, школьники из других районов. В Центре устраивают встречи ветеранов и молодежи, заседает военно-исторический клуб, детишки занимаются шахматами, рисованием, рукоделием, спортом, ходят на курсы робототехники и юного экскурсовода, учатся в театральной студии. Жизнь кипит. И каждый здесь знает о небесном покровителе Петербурга – Александре Невском.
– Пять лет промчались незаметно. Начиналось все очень скромно: да, была идея и был построен дом, но где-то год шла «раскачка». Каждый шаг в создании центра и музея доставался трудом, но малейшие усилия в итоге сложились в единый результат. Сейчас мы имеем уже настоящий центр силы и духа, центр творчества и образования. Уже несколько тысяч школьников побывали здесь. Каждый из них соприкоснулся с историей подвигов Александра Невского, узнал много о героях нашей Родины, возможно, примерял на себя их образы: «А способен ли я быть таким когда-нибудь?», – рассказал учредитель музея «Князь Александр Невский», председатель совета директоров Группы компаний «РосСтройИнвест» Федор Туркин.
Долгой жизни музею желали все гости, пришедшие на праздник. Среди них – епископ отец Назарий, ветераны-кронштадтцы, заместитель генерального директора Президентской библиотеки Валентин Сидорин, депутат петербургского ЗакСобрания Вера Сергеева. К открытому микрофону подходили все желающие – ведь обстановка располагала практически к семейному общению. А детишки из творческих коллективов дали концерт, участвовали в мастер-классах и с нетерпением ждали новых занятий.
В жилом доме разместился музей и культурно-образовательный центр. Фото: Предоставлено организаторами
КСТАТИ
В залах музея «Князь Александр Невский» собраны экспонаты, которые рассказывают о жизни князя Александра Невского. Можно увидеть там и как выгляди мечи, копья и шлемы русских богатырей, реплики орденов Александра Невского, которыми награждали выдающихся полководцев. О битвах с участием самого князя расскажет зал со схемами, а образ святого благоверного запечатлен в работах воспитанников центра. При жилом комплексе также расположен и домовой храм, где еженедельно совершаются службы.
ИСТОЧНИК KP.RU