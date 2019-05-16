Программа Книжного салона 2019
Новинки литературы, встречи с писателями, лекции, мастер-классы, театральные постановки. С 23 по 26 мая в Северной столице состоится одно из самых масштабных событий весны. Уже в четырнадцатый раз пройдет Петербургский международный Книжный салон. Посветить его решили столетию Даниила Гранина и Году Театра. В этом году, как и всегда, организаторы обещают масштабную программу. Всего за четыре дня пройдет около 250 мероприятий. Интересные найдут для себя и семьи с детьми, и любители современной прозы, и почитатели поэзии, и интересующие историей и, конечно, театром. «Комсомолка» выбрала из программы события, которые нельзя пропустить.
23 мая
Торжественное открытие XIV Санкт-Петербургского международного книжного салона.
Начало: 12:00
Где: Центральная сцена на Манежной площади
Пленарное заседание, посвященное творчеству и жизни Даниила Александровича Гранина.
Начало: 12:30
Где: Конференц-зал в Михайловском манеже
Торжественная церемония вручения директорам центральных библиотек шести российских городов (Нижнего Новгорода, Челябинска, Томска, Новосибирска, Екатеринбурга и Перми) сертификатов на комплекты книг Даниила Гранина.
Начало: 13:45
Где: Конференц-зал в Михайловском манеже.
Алексей Иванов. Творческая встреча с читателями. Известный писатель, сценарист и культуролог, автор книг «Географ глобус пропил», «Блуда и МУДО», «Тобол» представит свой новый роман «Пищеблок».
Где: конференц-зал в Михайловском манеже
Творческая встреча с Андреем Константиновым, который представит читателям новую интереснейшую книгу из легендарной серии «Бандитский Петербург».
Начало: 13:00
Где: Синий шатер
Презентация книги «Театральные люди» журналиста, театрального критиа, главного редактора журнала «Сноб» Сергея Николаевича. Андрей Могучий, Алиса Фрейндлих, Светлана Крючкова, Нина Усатова, Данила Козловский, Рената Литвинова – далеко не полный список ее героев. Кто-то из них появится и на мероприятии, чтобы вместе с автором представить книгу!
Начало: 17:30
Где: конференц-зал в Михайловском манеже
24 мая
Литературно-музыкальная встреча поэтов и бардов Союза писателей России, посвященная героям фронта и тыла
Начало: 11:00
Где: сцена на Манежной площади
Проект «Открывая книгу с…». Публичное интервью с российским филологом, писателем Андреем Аствацатуровым. Модератор – литературный критик Клариса Пульсон.
Начало: 11:30
Где: стенд Российского книжного союза
Презентация фестиваля «Бродский-фест», а также книг Михаила Мильчика и Лины Перловой «В ссылке», «Венеция» и Якова Клоца «Иосиф Бродский в Литве», рассказ Юрия Левинга о новой книге «Рим Бродского».
Начало: 12:00
Где: Синий шатер
К 75-летию Великой Победы «Целый мир помнит их в лицо». Литературно-музыкальный концерт
Начало: 12:20
Где: сцена на Манежной площади
Круглый стол «К 75-летию Великой Победы «Через блокадное кольцо мы прорывались в Ленинград» (Дорога жизни и партизанские рейды)
Начало: 14:00
Где: Красный шатер
Презентация «Книги о здоровом образе жизни»
Начало: 15:00
Где: спортивная площадка в Михайловском манеже
Встреча с Мариной Кацубой - петербургским поэтом, единственной девушкой – участником и победителем главного хип-хоп баттла страны VERSUS.
Начало: 17:15
Где: сцена на Манежной площади
Выступление женского джазового ансамбля «JazzSisters»
Начало: 18:15
Где: сцена на Манежной площади
Сеанс немого кино «Домик в Коломне» под живое фортепиано в исполнении арт-директора фестиваля Виктора Высоцкого
Начало: 20:15
Где: сцена на Манежной площади
25 мая
«Раскрути свой блог!» - бесплатный тренинг для начинающих блогеров
Начало: 11:00
Где: Синий шатер
Творческая встреча и автограф-сессия писателя-сатирика Семена Альтова
Начало: 12:00
Где: конференц-зал в Михайловском манеже
Дискуссия «К 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Современный мир: нуждается ли Александр Пушкин в защите?»
Начало: 12:00
Где: Зеленый шатер
«Театр детства», пластический спектакль «Петербургские сказки» при участии артистов балета
Начало: 12:45
Где: сцена на Манежной площади
Отрывок из спектакля Театра Музыкальной комедии «Девчонка на миллион»
Начало: 13:15
Где: сцена на Манежной площади
Литературная встреча. К 75-летию Великой Победы. Встреча с редакцией журнала «Наш современник»: «Тема Великой Отечественной войны в произведениях молодых писателей»
Начало: 13:30
Где: «Книжная лавка писателей», Невский пр., 66
Отрывок из спектакля Театра «Балтийский дом» «Театральный роман»
Начало: 14:15
Где: сцена на Манежной площади
Презентация серии книг «Тупичок Гоблина». Среди участников - писатель, публицист, блогер, автор многочисленных переводов (в том числе пародийных) голливудских фильмов и сериалов, общественный деятель Дмитрий Goblin Пучков.
Начало: 15.00
Где: Зеленый шатер
Творческая встреча с писателем, военным обозревателем «Комсомольской правды», автором книги «Спецоперация Крым 2014» Виктором Баранцом
Начало: 16:00
Где: Зеленый шатер
Встреча с художником Ксенией Лавровой, иллюстратором «Сказок» Оскара Уайльда
Начало: 16:30
Где: стенд издательства «Речь»
Отрывок из спектакля Театра «На Литейном» «Вишневый сад. Тишина»
Начало: 16:45
Где: сцена на Манежной площади
К 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина Театр Аллы Масловской «Светотень» и Театр иллюстраций Марины Сосниной представят ожившие иллюстрации К. Изенберга к поэме А. Пушкина «Русалка». Прозвучат фрагменты и арии из опер А. Доржака и А. Даргомыжского «Русалка»
Начало: 21:00
Где: сцена на Манежной площади
26 мая
Круглый стол для старшеклассников, учителей литературы и классных руководителей, библиотекарей, родителей и школьников «Мой путь к книге. Слово читателям»
Начало: 10:30
Где: конференц-зал в Михайловском манеже
Круглый стол «Наше детство. Русские народные сказки: доброта, справедливость, мудрость»
Начало: 12:00
Где: Красный шатер
Отрывки из детских музыкальных спектаклей Театра «Мюзик-Холл» - «Бременские музыканты», «Мэри Поппинс», «Винни-Пух», «Алиса в стране чудес», «Маугли», «Али-Баба и 40 песен».
Начало: 12:45
Где: сцена на Манежной площади
Презентация новой серии «Первые уроки малыша». Лекцию для родителей проведет известный логопед-практик, педагог с 20-летним стажем, специалист по раннему развитию и обучению детей, автор множества развивающих книг Олеся Жукова.
Начало: 13:00
Где: конференц-зал на стенде Правительства Санкт-Петербурга
Презентация книги Олега Басилашвили «Палата № 26. Больничная история». На встрече народный артист Олег Валерианович Басилашвили поделится воспоминаниями о своей работе в театре и кино, расскажет о своих друзьях и коллегах, о жизни и творчестве.
Начало: 14:00
Где: конференц-зал в Михайловском манеже
Отрывок из спектакля Театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова «Маленькие трагедии. Моцарт и Сальери»
Начало: 15:00
Где: сцена на Манежной площади
Андрей Аствацатуров представит новый роман «Не кормите и не трогайте пеликанов»
Начало: 15:30
Где: конференц-зал в Михайловском манеже
Выступление группа «Добраночь»
Начало: 18:15
Где: сцена на Манежной площади
ИСТОЧНИК KP.RU