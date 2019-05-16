Программа Книжного салона 2019

Новинки литературы, встречи с писателями, лекции, мастер-классы, театральные постановки. С 23 по 26 мая в Северной столице состоится одно из самых масштабных событий весны. Уже в четырнадцатый раз пройдет Петербургский международный Книжный салон. Посветить его решили столетию Даниила Гранина и Году Театра. В этом году, как и всегда, организаторы обещают масштабную программу. Всего за четыре дня пройдет около 250 мероприятий. Интересные найдут для себя и семьи с детьми, и любители современной прозы, и почитатели поэзии, и интересующие историей и, конечно, театром. «Комсомолка» выбрала из программы события, которые нельзя пропустить.

23 мая

Торжественное открытие XIV Санкт-Петербургского международного книжного салона.

Начало: 12:00

Где: Центральная сцена на Манежной площади

Пленарное заседание, посвященное творчеству и жизни Даниила Александровича Гранина.

Начало: 12:30

Где: Конференц-зал в Михайловском манеже

Торжественная церемония вручения директорам центральных библиотек шести российских городов (Нижнего Новгорода, Челябинска, Томска, Новосибирска, Екатеринбурга и Перми) сертификатов на комплекты книг Даниила Гранина.

Начало: 13:45

Где: Конференц-зал в Михайловском манеже.

Алексей Иванов. Творческая встреча с читателями. Известный писатель, сценарист и культуролог, автор книг «Географ глобус пропил», «Блуда и МУДО», «Тобол» представит свой новый роман «Пищеблок».

Где: конференц-зал в Михайловском манеже

Творческая встреча с Андреем Константиновым, который представит читателям новую интереснейшую книгу из легендарной серии «Бандитский Петербург».

Начало: 13:00

Где: Синий шатер

Презентация книги «Театральные люди» журналиста, театрального критиа, главного редактора журнала «Сноб» Сергея Николаевича. Андрей Могучий, Алиса Фрейндлих, Светлана Крючкова, Нина Усатова, Данила Козловский, Рената Литвинова – далеко не полный список ее героев. Кто-то из них появится и на мероприятии, чтобы вместе с автором представить книгу!

Начало: 17:30

Где: конференц-зал в Михайловском манеже

24 мая

Литературно-музыкальная встреча поэтов и бардов Союза писателей России, посвященная героям фронта и тыла

Начало: 11:00

Где: сцена на Манежной площади

Проект «Открывая книгу с…». Публичное интервью с российским филологом, писателем Андреем Аствацатуровым. Модератор – литературный критик Клариса Пульсон.

Начало: 11:30

Где: стенд Российского книжного союза

Презентация фестиваля «Бродский-фест», а также книг Михаила Мильчика и Лины Перловой «В ссылке», «Венеция» и Якова Клоца «Иосиф Бродский в Литве», рассказ Юрия Левинга о новой книге «Рим Бродского».

Начало: 12:00

Где: Синий шатер

К 75-летию Великой Победы «Целый мир помнит их в лицо». Литературно-музыкальный концерт

Начало: 12:20

Где: сцена на Манежной площади

Круглый стол «К 75-летию Великой Победы «Через блокадное кольцо мы прорывались в Ленинград» (Дорога жизни и партизанские рейды)

Начало: 14:00

Где: Красный шатер

Презентация «Книги о здоровом образе жизни»

Начало: 15:00

Где: спортивная площадка в Михайловском манеже

Встреча с Мариной Кацубой - петербургским поэтом, единственной девушкой – участником и победителем главного хип-хоп баттла страны VERSUS.

Начало: 17:15

Где: сцена на Манежной площади

Выступление женского джазового ансамбля «JazzSisters»

Начало: 18:15

Где: сцена на Манежной площади

Сеанс немого кино «Домик в Коломне» под живое фортепиано в исполнении арт-директора фестиваля Виктора Высоцкого

Начало: 20:15

Где: сцена на Манежной площади

25 мая

«Раскрути свой блог!» - бесплатный тренинг для начинающих блогеров

Начало: 11:00

Где: Синий шатер

Творческая встреча и автограф-сессия писателя-сатирика Семена Альтова

Начало: 12:00

Где: конференц-зал в Михайловском манеже

Дискуссия «К 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Современный мир: нуждается ли Александр Пушкин в защите?»

Начало: 12:00

Где: Зеленый шатер

«Театр детства», пластический спектакль «Петербургские сказки» при участии артистов балета

Начало: 12:45

Где: сцена на Манежной площади

Отрывок из спектакля Театра Музыкальной комедии «Девчонка на миллион»

Начало: 13:15

Где: сцена на Манежной площади

Литературная встреча. К 75-летию Великой Победы. Встреча с редакцией журнала «Наш современник»: «Тема Великой Отечественной войны в произведениях молодых писателей»

Начало: 13:30

Где: «Книжная лавка писателей», Невский пр., 66

Отрывок из спектакля Театра «Балтийский дом» «Театральный роман»

Начало: 14:15

Где: сцена на Манежной площади

Презентация серии книг «Тупичок Гоблина». Среди участников - писатель, публицист, блогер, автор многочисленных переводов (в том числе пародийных) голливудских фильмов и сериалов, общественный деятель Дмитрий Goblin Пучков.

Начало: 15.00

Где: Зеленый шатер

Творческая встреча с писателем, военным обозревателем «Комсомольской правды», автором книги «Спецоперация Крым 2014» Виктором Баранцом

Начало: 16:00

Где: Зеленый шатер

Встреча с художником Ксенией Лавровой, иллюстратором «Сказок» Оскара Уайльда

Начало: 16:30

Где: стенд издательства «Речь»

Отрывок из спектакля Театра «На Литейном» «Вишневый сад. Тишина»

Начало: 16:45

Где: сцена на Манежной площади

К 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина Театр Аллы Масловской «Светотень» и Театр иллюстраций Марины Сосниной представят ожившие иллюстрации К. Изенберга к поэме А. Пушкина «Русалка». Прозвучат фрагменты и арии из опер А. Доржака и А. Даргомыжского «Русалка»

Начало: 21:00

Где: сцена на Манежной площади

26 мая

Круглый стол для старшеклассников, учителей литературы и классных руководителей, библиотекарей, родителей и школьников «Мой путь к книге. Слово читателям»

Начало: 10:30

Где: конференц-зал в Михайловском манеже

Круглый стол «Наше детство. Русские народные сказки: доброта, справедливость, мудрость»

Начало: 12:00

Где: Красный шатер

Отрывки из детских музыкальных спектаклей Театра «Мюзик-Холл» - «Бременские музыканты», «Мэри Поппинс», «Винни-Пух», «Алиса в стране чудес», «Маугли», «Али-Баба и 40 песен».

Начало: 12:45

Где: сцена на Манежной площади

Презентация новой серии «Первые уроки малыша». Лекцию для родителей проведет известный логопед-практик, педагог с 20-летним стажем, специалист по раннему развитию и обучению детей, автор множества развивающих книг Олеся Жукова.

Начало: 13:00

Где: конференц-зал на стенде Правительства Санкт-Петербурга

Презентация книги Олега Басилашвили «Палата № 26. Больничная история». На встрече народный артист Олег Валерианович Басилашвили поделится воспоминаниями о своей работе в театре и кино, расскажет о своих друзьях и коллегах, о жизни и творчестве.

Начало: 14:00

Где: конференц-зал в Михайловском манеже

Отрывок из спектакля Театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова «Маленькие трагедии. Моцарт и Сальери»

Начало: 15:00

Где: сцена на Манежной площади

Андрей Аствацатуров представит новый роман «Не кормите и не трогайте пеликанов»

Начало: 15:30

Где: конференц-зал в Михайловском манеже

Выступление группа «Добраночь»

Начало: 18:15

Где: сцена на Манежной площади