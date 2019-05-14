Сегодня, 14 мая, стартовал первый этап XII конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Интернет голосование будет идти 14 мая -30 сентября 2019 года на двух площадках: официальном сайте конкурса и сайте Большого Сервера Недвижимости по единым спискам и единым правилам: 1 ip адрес-1 компания -1 голос.

Интернет-голосование идет в одиннадцати номинациях:

- Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» в Санкт-Петербурге

- Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в Санкт-Петербурге

- Лучший строящийся жилой комплекс бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге

- Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области

- Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «стандартное жилье» в Санкт-Петербурге

- Лучший реализованный проект жилого комплекса комфорт класса в Санкт-Петербурге

- Лучший реализованный проект жилого комплекса бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге

- Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «стандартное жилье» и комфорт класса в Ленинградской области

- Риэлторское агентство, пользующееся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга

- Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области

- Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга

Сейчас в листинге участников 111 застройщиков, банков и агентств недвижимости, 39 построенных и 40 – строящихся жилых комплексов.

Списки участников формируются Оргкомитетом на основании собственной информации, согласованной с органами исполнительной власти и профильными общественными объединениями и самостоятельных заявок претендентов. Самостоятельные заявки подаются в свободной форме письменно на press@stroyproblem.net до 1 июня 2019 года.

Сопредседатель Оргкомитета конкурса Олег Островский отметил, что в нынешнем году отбор участников конкурса стал более строгим, значительно расширился перечень номинаций. Оценка потребителями и экспертами строящихся жилых комплексов может стать ориентиром для покупателей жилья в новостройках, что особенно актуально в нынешних условиях перехода к проектному финансированию.

Ежегодный независимый конкурс "Доверие потребителя" рынка недвижимости учрежден в 2008 году и проводится в 12-й раз по инициативе Комиссии по недвижимости Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области – общественной некоммерческой организации, осуществляющей защиту законных прав потребителей на рынке недвижимости. Соорганизаторы конкурса – Большой Сервер Недвижимости и НП «Российская Гильдия управляющих и девелоперов».

Конкурс проходит при поддержке правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области.