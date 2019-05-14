Бизнес-лайфхаки: на форуме в Нарве обсудят особенности ведения бизнеса в Европе

Озвучена программа II Эстонско-российского бизнес-форума "Точка входа", который пройдет 23-24 мая в Нарве (центр Vaba Lava, ул. Линда, д.2), основная цель мероприятия - рассказать о возможностях развития экспорта на западные рынки и налаживании сотрудничества бизнесменов из России и Эстонии. Ожидается участие более 200 руководителей предприятий из двух стран. Программа Форума откроется выступлением Министра экономики Эстонии.

- Мы постарались составить программу выступлений форума таким образом, чтобы осветить большинство вопросов, с которыми сталкиваются предприниматели, запускающие производство в чужой стране: от открытия фирмы и выбора площадки для "приземления" до возможностей привлечения внешних средств для инвестиций в строительство и запуск завода. Выступления форума - это своего рода обобщение нашего 10-летнего опыта работы с иностранными, в том числе российскими, инвесторами. На форуме будет только самая актуальная, самая полезная информация от спикеров-практиков, - отметил директор по продажам Фонда Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа Вадим Орлов.

Сессия "Деловой климат и бизнес-среда Эстонии" пройдет при участии руководителя юридическо- бухгалтерской компании "Magrat" Игоря Райхельгауза. Игорь расскажет о своем опыте и опыте своих клиентов по очень животрепещущему вопросу: "Почему эстонские банки закрывают счета нерезидентов и как можно этого избежать". Открытию собственного производства на территории индустриальных парков в Эстонии будет уделено внимание в ходе выступления руководителя Нарвского промышленного парка Вадима Орлова. Об экспорте в Европу и этапах его запуска расскажет директор компании "OU Saros Est" Владислав Боборенко.

Вторая часть программы II Эстонско-российского бизнес-форума "Точка входа" откроется дискуссией о ритейле "Retail Details: как попасть в торговые сети?". Своим опытом поделится директор по закупкам торговой сети "Selver" Катрин Риисалу. Одной из центральных тем программы станет электронная торговля и коммерция. О том, как продвигать свой товар через электронные каналы расскажет эксперт из Эстонии.

Отдельное внимание будет уделено вопросам получения безвозмездных государственных и европейских грантов по программам поддержки бизнеса, а также возможностям обучения и переобучения персонала под нужды конкретных предприятий. Спикером тематической сессии выступит специалист по грантам консалтинговой компании "Excedea" Кай Крашевски.

Заключительным выступлением деловой программы II Эстонско-российского бизнес-форума "Точка входа" станет сессия "Краудфандинг: примеры профинансированных проектов в сфере недвижимости" с участием менеджера компании "Crowdestate" Анны Мацкевич.

Программа второго дня форума будет выездной: участники форума посетят с экскурсиями предприятия Нарвского промышленного парка, из первых рук узнают, почему именно сюда перевели свои производства другие российские собственники. Также гостям форума предлагается экскурсия в самый близкий к границе РФ порт Европейского Союза - порт Силламяэ. Главным организатором выступает фонд Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа (IVIA).

Официальный сайт II Эстонско-российского бизнес-форума Точка входа.