2019-05-16T19:45:05+03:00
Досуг

Торжественная церемония вручения премии "МиМ-5" в театре "ЛДМ. Новая сцена"

Мюзиклу "Мастер и Маргарита" - 5 лет!
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Только в июле "Мастер и Маргарита" разомкнёт магический круг для своих! Мы подарим вам зелёный спектакль.Только в июле "Мастер и Маргарита" разомкнёт магический круг для своих! Мы подарим вам зелёный спектакль.
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"Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит." - именно так завещал великий Воланд. Мы знаем, что вы нас любите... Поэтому приглашаем вас разделить нашу участь - наш праздник. Торжественное вручении статуэток МиМ артистам и создателям проекта. Мы наградим всех, кто уже 5 лет растит этого ребёнка.

Маятник времён начал отсчитывать мгновения до этого грандиозного события. За плечами уже 271 спектакль, более 350 тысяч зрителей и феноменальный успех.

Легендарный МиМ не оставит ВАС равнодушными:

По случаю церемонии вас ждёт фуршет и Welcome Drink.

Также фотосессия со всеми артистами спектакля!

Впервые мы откроем двери за 2 часа до спектакля и зрители смогут задать любые вопросы на пресс-конференции.

Секрет успеха прост: международная команда постановщиков, лучшие голоса Санкт-Петербурга и Москвы, европейская акустическая система, уникальная сценография, самые современные мультимедийные технологии и уникальная музыка.

Только в июле "Мастер и Маргарита" разомкнёт магический круг для своих! Мы подарим вам зелёный спектакль.

Мы хотим сделать этот праздник особенным не только для наших артистов и создателей, но и для вас наши зрители.

Театр "ЛДМ. Новая сцена"

ул. профессора Попова 47, Санкт-Петербург

19:00 старт

ИСТОЧНИК KP.RU

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