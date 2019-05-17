2019-05-16T19:47:29+03:00
Досуг

18 мая в Театре Эстрады им. Аркадия Райкина продолжится юбилейная серия спектаклей фламенко «Фрида»

Наталья Зайкова и студия «Fabrica de Tabaco» представляют: спектакль фламенко «Фрида»
Поделиться:
В постановке задействованы картины Фриды Кало.В постановке задействованы картины Фриды Кало.
Изменить размер текста:

Спектакль фламенко «Фрида» — посвящение великой художнице, ставшей олицетворением преодоления боли во имя жизни, рассказ о трагическом и одновременно восхитительном пути сильной женщины.

Фрида Кало — мексиканская художница, превратившая свою боль в живопись. Удивительно, но судьба физически неполноценного человека в полной мере отразилась в динамичном и роковом танце. Играть жизнь или играть в жизнь.

История мексиканки, воплощенная в экспрессивном танце фламенко. В музыкальном сопровождении вы услышите гитару фламенко, перкуссию, фортепиано.

Проникновенный и волнующий голос Татьяны Шишковой играет свою роль во всем действии. Она одна из немногих в России кто владеет вокалом фламенко.

Наталья Зайкова полностью перевоплощается в Фриду Кало. Горячая мексиканка будто сама рассказывает о себе, полное символизма действие еще точнее выражают судьбу художницы.

В постановке задействованы картины Фриды Кало.

В этом году легендарный спектакль отметил свой 10-летний юбилей.

Автор: Н. Зайкова

Актеры: Н. Зайкова, К. Фролов, Т. Шишкова, В. Слободин, А. Парфёнов, С. Коняев, И. Парфёнов, Я. Эльм

Режиссер-постановщик — Наталья Зайкова

Категория: 12+

Продолжительность: 1 час 30 мин. без антракта

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Извечное противостояние: В Петербурге появился памятник поребрику и бордюру
На территории «Сантех» в Петербурге сгорел ангар
Почетным гражданам выдали Единые карты петербуржца
Стало известно, сколько получает директор Эрмитажа
«Зенит» поздравил Кержакова с рождением сына
Компания Л1 подвела итоги конкурса «Послание потомкам»
«Зенит» попал в топ-50 самых дорогих футбольных клубов мира
Съезд с Пулковского шоссе на КАД полностью перекроют на две недели
Маршрутка полная пассажиров врезалась в дерево в Красносельском районе Петербурга
На подготовку к футбольному Евро-2020 Петербургу могут дать еще 285 миллионов рублей
На территории завода «Арсенал» появится театральное объединение «Открытая сцена»
На ПМЭФ-2019 объявят победителей XVI Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»
Перекресток Ириновского и проспекта Наставников закроется на месяц
На участке КАД между Пулковским и Таллиннским шоссе на неделю перекроют две полосы движения