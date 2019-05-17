18 мая в Театре Эстрады им. Аркадия Райкина продолжится юбилейная серия спектаклей фламенко «Фрида»

Спектакль фламенко «Фрида» — посвящение великой художнице, ставшей олицетворением преодоления боли во имя жизни, рассказ о трагическом и одновременно восхитительном пути сильной женщины.

Фрида Кало — мексиканская художница, превратившая свою боль в живопись. Удивительно, но судьба физически неполноценного человека в полной мере отразилась в динамичном и роковом танце. Играть жизнь или играть в жизнь.

История мексиканки, воплощенная в экспрессивном танце фламенко. В музыкальном сопровождении вы услышите гитару фламенко, перкуссию, фортепиано.

Проникновенный и волнующий голос Татьяны Шишковой играет свою роль во всем действии. Она одна из немногих в России кто владеет вокалом фламенко.

Наталья Зайкова полностью перевоплощается в Фриду Кало. Горячая мексиканка будто сама рассказывает о себе, полное символизма действие еще точнее выражают судьбу художницы.

В постановке задействованы картины Фриды Кало.

В этом году легендарный спектакль отметил свой 10-летний юбилей.

Автор: Н. Зайкова

Актеры: Н. Зайкова, К. Фролов, Т. Шишкова, В. Слободин, А. Парфёнов, С. Коняев, И. Парфёнов, Я. Эльм

Режиссер-постановщик — Наталья Зайкова

Категория: 12+

Продолжительность: 1 час 30 мин. без антракта