Открытие фонтанов в Петергофе 2019: прямая онлайн-трансляция

Традиционно летний сезон в Петергофе откроется большим праздником. Он начнется 18 мая в 13:00 в Нижнем парке. Заиграли водой «Самсон», «Тритон», «Нимфа» и другие «знаменитости» еще 27 апреля. Но главная церемония состоится именно сегодня. В этом году ее посветят 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина.

Сцена праздника расположится на знаменитом Большом каскаде. Там покажут театральные этюды о жизни и героях «солнца русской поэзии». Будут и зарисовки «Капитанской дочки», «Бориса Годунова» и «Истории Петра Первого». Кроме того, для зрителей подготовили и балетные постановки. Традиционно в праздничный день в Петергофе будет звучать и торжественная музыка. А завершится праздник открытия залпами салюта над Большим петергофским дворцом и одновременным пуском фонтанов.