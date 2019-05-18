2019-05-18T10:16:43+03:00
Общество

Открытие фонтанов в Петергофе 2019: прямая онлайн-трансляция

Прямая онлайн-трансляция церемонии открытия фонтанов в Петергофе начнется 18 мая 2019 года
Евгения МОСКВИНА
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Прямая трансляция открытия фонтанов в Петергофе 18 мая 2018 года.Прямая трансляция открытия фонтанов в Петергофе 18 мая 2018 года.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Традиционно летний сезон в Петергофе откроется большим праздником. Он начнется 18 мая в 13:00 в Нижнем парке. Заиграли водой «Самсон», «Тритон», «Нимфа» и другие «знаменитости» еще 27 апреля. Но главная церемония состоится именно сегодня. В этом году ее посветят 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина.

Сцена праздника расположится на знаменитом Большом каскаде. Там покажут театральные этюды о жизни и героях «солнца русской поэзии». Будут и зарисовки «Капитанской дочки», «Бориса Годунова» и «Истории Петра Первого». Кроме того, для зрителей подготовили и балетные постановки. Традиционно в праздничный день в Петергофе будет звучать и торжественная музыка. А завершится праздник открытия залпами салюта над Большим петергофским дворцом и одновременным пуском фонтанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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