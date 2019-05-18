В Петергофе торжественно открыли сезон фонтанов
Столица фонтанов в пригороде Петербурга сегодня принимала гостей. Тысячи зрителей приехали в Петергоф 18 мая, чтобы увидеть весенний праздник открытия сезона фонтанов. Музей-заповедник по традиции устроил торжественную церемонию. В этом году ее посвятили 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Праздник назвали «Гений и место».
В Петергофе стартовал летний сезон фонтанов.Артем КИЛЬКИН
Зрителям показали постановку, посвященную Пушкину и героям его произведений.Фото: Артем КИЛЬКИН
– Петергоф и парк Александрия – не менее пушкинские места, чем Петербург и Москва. Здесь А.С. Пушкин бывал на торжествах, в императорских дворцах читали детям его сказки, здесь до сих пор аллеи хранят шорох роскошных платьев и падающие тени от высоких цилиндров джентльменов, – рассказали в Музее-заповеднике.
Торжественные залпы прогремели вместе с пуском воды.Фото: Артем КИЛЬКИН
Со сцены, которая разместилась прямо на Большом каскаде, зрителям показали спектакль о жизни самого Пушкина и героях его произведений. Гости Петергофа увидели театральные этюды и фрагменты знаменитых балетов. А в постановке приняли участие детские танцевальные и театральные коллективы и студенты творческих петербургских вузов.
Тысячи петербуржцев и гостей города приехали увидеть традиционный праздник.Фото: Артем КИЛЬКИН
Во время одной из сцен на Большом каскаде «появилась» грандиозная библиотека, этот эпизод был связан с зарисовками «Капитанской дочки», «Бориса Годунова» и «Истории Петра Первого».
Сезон фонтанов открыли театральной постановкой.Фото: Артем КИЛЬКИН
Завершился праздник торжественным пуском фонтанов вместе с пиротехническими залпами, которые прогремели над Большим петергофским дворцом.
Праздник открытия фонтанов в Петергофе проходит ежегодно.Фото: Артем КИЛЬКИН
Кстати, в этом году знаменитые фонтаны Петергофа запустили еще 27 апреля. Но главный праздник летнего сезона состоялся именно сегодня.
ИСТОЧНИК KP.RU