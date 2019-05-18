2019-05-18T16:14:15+03:00
Общество

В Петергофе торжественно открыли сезон фонтанов

Праздник посвятили 220-летию со дня рождения Пушкина [фото, видео]
Полина ЖУКОВА
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В Петергофе прошла церемония открытия летнего сезона.В Петергофе прошла церемония открытия летнего сезона.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Столица фонтанов в пригороде Петербурга сегодня принимала гостей. Тысячи зрителей приехали в Петергоф 18 мая, чтобы увидеть весенний праздник открытия сезона фонтанов. Музей-заповедник по традиции устроил торжественную церемонию. В этом году ее посвятили 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Праздник назвали «Гений и место».

В Петергофе стартовал летний сезон фонтанов.Артем КИЛЬКИН

Зрителям показали постановку, посвященную Пушкину и героям его произведений. Фото: Артем КИЛЬКИН

Зрителям показали постановку, посвященную Пушкину и героям его произведений.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Петергоф и парк Александрия – не менее пушкинские места, чем Петербург и Москва. Здесь А.С. Пушкин бывал на торжествах, в императорских дворцах читали детям его сказки, здесь до сих пор аллеи хранят шорох роскошных платьев и падающие тени от высоких цилиндров джентльменов, – рассказали в Музее-заповеднике.

Торжественные залпы прогремели вместе с пуском воды. Фото: Артем КИЛЬКИН

Торжественные залпы прогремели вместе с пуском воды.Фото: Артем КИЛЬКИН

Со сцены, которая разместилась прямо на Большом каскаде, зрителям показали спектакль о жизни самого Пушкина и героях его произведений. Гости Петергофа увидели театральные этюды и фрагменты знаменитых балетов. А в постановке приняли участие детские танцевальные и театральные коллективы и студенты творческих петербургских вузов.

Тысячи петербуржцев и гостей города приехали увидеть традиционный праздник. Фото: Артем КИЛЬКИН

Тысячи петербуржцев и гостей города приехали увидеть традиционный праздник.Фото: Артем КИЛЬКИН

Во время одной из сцен на Большом каскаде «появилась» грандиозная библиотека, этот эпизод был связан с зарисовками «Капитанской дочки», «Бориса Годунова» и «Истории Петра Первого».

Сезон фонтанов открыли театральной постановкой. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сезон фонтанов открыли театральной постановкой.Фото: Артем КИЛЬКИН

Завершился праздник торжественным пуском фонтанов вместе с пиротехническими залпами, которые прогремели над Большим петергофским дворцом.

Праздник открытия фонтанов в Петергофе проходит ежегодно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Праздник открытия фонтанов в Петергофе проходит ежегодно.Фото: Артем КИЛЬКИН

Кстати, в этом году знаменитые фонтаны Петергофа запустили еще 27 апреля. Но главный праздник летнего сезона состоялся именно сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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