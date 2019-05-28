Как команда из Петербурга перерабатывает пластиковые отходы в сумки и значки

Творчество из мусора

Старые бутылки и крышки, использованные полиэтиленовые пакеты, флаконы из-под бытовой химии, пластиковые контейнеры для еды.

О переработке пластиковых отходов в России говорят много, активно и уверенно. Но мало кто оказывается способен подойти к этому процессу творчески. Трое друзей – Антон Рыкачевский, Сергей Ибрагимов и Александр Семенов – исключение из правил. Они не только собрали своими руками настоящую мастерскую по изготовлению всякой всячины из старых бутылок и банок, но и с течением времени превратили ее в полноценный бизнес-проект.

- Я сам давно занимаюсь раздельным сбором мусора, - рассказывает автор идеи Антон. – И поэтому, когда мы прошлым летом стали думать, какую бы такую интересную инициативу запустить, решил, что стоит попробовать двигаться именно в этом направлении.

Работа дается легко: у всех членов команды - техническое образование.Фото: СОЦСЕТИ

Спустя какое-то время ребята вышли на Precious Plastic – большое европейское комьюнити, где каждый желающий может бесплатно получить чертежи и быстро собрать по ним агрегаты для переработки пластика. Это в теории – на практике же изготовление двух первых машин заняло у команды почти пять месяцев. Все это время ребята трудились на основной работе, а вечерами и по выходным собирались в обычном гараже в Купчино, где и шел процесс.

- Сложностей со сборкой оказалось не так уж много, - продолжает наш собеседник. – Благо, у нас у всех есть и техническое образование и опыт работы руками. Но все равно пришлось повозиться. Что-то – например, резку и сварку металлов – осваивали с нуля, на ходу, что-то и вовсе пришлось отдать на аутсорс.

Произведения ребят, например, такой рюкзачок, можно купить на эко-фестивалях.Фото: СОЦСЕТИ

Но дело двигалось, и спустя пять месяцев, получивший название 99recycle, заработал в полную силу.

- Мы побывали на нескольких эко-фестивалях, рассказали о том, кто мы и что делаем, получили множество положительных откликов и поняли – нужно продолжать, - вспоминает Антон. – К зиме переехали в новую, на этот раз настоящую мастерскую, построили еще два агрегата. Команда выросла до шести человек. Теперь у нас, можно сказать, полноценная линия переработки.

Все, что делает команда - ручная работа.Фото: СОЦСЕТИ

От значков до сумок

Всего агрегатов у 99recycle четыре, все собраны вручную. Шредер перемалывает пластик в крошку. Экструдер прессует ее и выдавливает в колбасу, из которой можно крутить цветочные горшки и плафоны. Инжектор – загоняет в разные хитрые формы. Но интереснее всего термопресс – он позволяет получать из старых бутылок, пакетов и банок из-под сметаны почти настоящую ткань, идущую на пошив сумок и рюкзаков. Пластик для всего этого разнообразия команда получает по трем каналам: часть принимает от горожан, часть – от волонтеров дружественного проекта «Раздельный сбор» и, кроме того, активно закупает «добрые крышечки».

- Проект пока еще не вышел даже на самоокупаемость, - отмечает наш собеседник. – Все-таки мы не промышленное предприятие, мы практически с каждым продуктом, будь то фигурная плитка, значок или сережки, работаем вручную.

Даже такую красоту можно делать из пластика!Фото: СОЦСЕТИ

Впрочем,признается Антон, коммерческий успех для 99recycle сейчас далеко не основная цель.

- Мы хотим показать людям, что переработка пластика – это на самом деле очень здорово и круто, - заключает он. – В конечном счете мы хотим сделать из 99recycle большой агрегатор разных интересных историй, инициатив и проектов. Сейчас вот задумываемся о создании открытой мастерской и расширении производства – будем делать нити для 3D-печати.