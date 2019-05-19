2019-05-19T16:08:33+03:00
Звезды

Оксана Акиньшина и Равшана Куркова снимутся в новом фильме Данилы Козловского

Артист показал, как разбилась ритуальная тарелка на старте съемок
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Даниле Козловскому доверили снять кино о Чернобыльской катастрофе.Даниле Козловскому доверили снять кино о Чернобыльской катастрофе.Фото: СОЦСЕТИ
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Около месяца назад стало известно, что заслуженному артисту России Даниле Козловскому доверили снять кино о Чернобыльской катастрофе. Тогда подробностями предстоящих съемок поделился у себя в микроблоге продюсер Александр Роднянский. Он сообщил, что Фонд Кино уже объявил о запуске большой жанровой картины, бюджет которой составляет около 700 миллионов рублей. По словам Роднянского, Данила Козловский выступит режиссером фильма и сыграет в нем главную роль. Продюсер выказал уверенность, что Козловский справится с трудной задачей, потому что он энергичен, трудолюбив, внимателен к деталям и людям.

Несколько часов назад стало известно название фильма-катастрофы. Изображением ритуальной тарелки с первого съемочного дня в соцсети поделился Данила Козловский. В видеоролике режиссер признался, что счастлив и поблагодарил всю группу.

В картине, которая получила название «Когда падали аисты», примут участие Оксана Акиньшина, Равшана Куркова, Игорь Черневич, Филипп Авдеев, Николай Козак и другие артисты. Оператором-постановщиком выступит Ксения Середа, снявшая фильм «Кислота».

Напомним, сюжет ленты будет разворачиваться на Атомной станции спустя две недели после аварии. Начальнику смены и двум инженерам предстоит спуститься в помещения под реактором, чтобы освободить затопленные залы от горячей воды, предотвратив более масштабный взрыв.

danilakozlovskydanilakozlovsky
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ИСТОЧНИК KP.RU

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