2019-05-19T17:56:26+03:00
Общество

На Елагином острове показали цветник со 175 тысячами тюльпанов

Цветы разных сортов заняли 4 тысяч квадратных метра
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Елагин парк открыл свой цветникЕлагин парк открыл свой цветникФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Петербурге стартовал сам романтичный фестиваль. На Елагином острове открыли цветник, который засажен тюльпанами 120 сортов. Праздник цветов привлек тысячи горожан и туристов со всех уголков страны. Здесь можно увидеть цветы со всех стран мира и окунуться в эпоху Барокко.

- Каждый из цветников этого года создан в цветах или мотивах разных «тюльпановых» стран, - рассказывают организаторы. - Вы сможете посетить Персию и Турцию – откуда начался путь тюльпанов по миру. Францию, Австрийскую империю и Немецкое княжество – способствовавших распространению тюльпана. Голландию разных эпох – страну, сделавшую тюльпан частью своей культуры, и ставшую его второй родиной. Калмыкию и Канаду – также проводящие ежегодные Фестивали тюльпанов.

Цветы разных сортов заняли 4 тысяч квадратных метров Фото: Олег ЗОЛОТО

Цветы разных сортов заняли 4 тысяч квадратных метровФото: Олег ЗОЛОТО

В центральных цветниках горожан встречают три сорта знаменитых черных тюльпанов. Среди прочего здесь и довольно редкие цветы - 4 сорта тюльпана-хамелеона, которые изменяют окрас во время цветения.

Здесь можно увидеть тюльпаны-хамелеоны Фото: Олег ЗОЛОТО

Здесь можно увидеть тюльпаны-хамелеоныФото: Олег ЗОЛОТО

- Фестиваль также порадует другими редкими видами бутонов и разнообразием махровых сортов, - делятся на Елагином острове. - Эти тюльпаны с пышными, похожими на пионы бутонами, особенно полюбились посетителям прошлых фестивалей.

Выставка цветов посвящена странам, где их выращивают Фото: Олег ЗОЛОТО

Выставка цветов посвящена странам, где их выращиваютФото: Олег ЗОЛОТО

Всего к фестивалю было высажено 175 000 луковиц, а цветники парка увеличились до 4000 квадратных метров.

Всего здесь 175 тысяч тюльпанов Фото: Олег ЗОЛОТО

Всего здесь 175 тысяч тюльпановФото: Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сергей Степашин, экс-премьер России: Со Святой Земли решение - не ломать людей через колено в скандале с храмом в Екатеринбурге - выглядит правильным и логичным
Об этом председатель Императорского православного Палестинского общества, вернувшийся в субботу из Иерусалима, заявил в эфире Радио "Комсомольская правда"
Новости 24
Названа цена билетов на матчи ЧЕ-2020 в Петербурге
В Петербурге в аварии двух иномарок пострадал один человек
МЧС Ленобласти предупредило о грозе и ливнях
ФК «Зенит» проведет последний матч сезона против «Ростова» в белой форме
Елизавета Туктамышева вернулась в Петербург и поделилась своими снимками с Кипра
Жители Васильевского острова удивились появлению шершней в домах
В Петербурге выясняют причины аварии с автобусом, в которой пострадали 10 человек
На трассе в Ленобласти водитель иномарки наехал на лежавшую на дороге женщину
В Петербурге стартовал всероссийский марафон «ЗаБег.РФ»
У бизнесмена из Петербурга налетчики похитили криптовалюту на 120 тысяч рублей
В Петербурге мужчина купил у мошенников фальшивые царские монеты почти за 200 тысяч рублей
У Эрмитажа выстроилась огромная очередь из посетителей
Мужчину, выбросившего собаку с четвертого этажа, арестовали
В Петербурге полиция провела профилактический рейд по Думской
Рейс Петербург – Анталья задержали из-за анонимного сообщения
British Airways прекращает полеты из Лондона в Петербург
В Песочном подросток сбежал из дома с драгоценностями, чтобы «жить в кайф»
Кронштадт отмечает 315-летний юбилей
В Петербурге в Полюстровском парке пройдет «Необыкновенный кросс»
В Петербурге за год на метро проехались 743 млн человек
Во Всеволожске из окна второго этажа выпала пятилетняя девочка
В «Ночь музеев» 2019 в Петербурге будет работать троллейбус №37
В Петербурге на Выборгском шоссе на мужчину напали с травматом
На КАД установят камеры видеонаблюдения за 1,7 млрд рублей
Петербург встал в девятибалльных пробках