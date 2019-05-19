На Елагином острове показали цветник со 175 тысячами тюльпанов

В Петербурге стартовал сам романтичный фестиваль. На Елагином острове открыли цветник, который засажен тюльпанами 120 сортов. Праздник цветов привлек тысячи горожан и туристов со всех уголков страны. Здесь можно увидеть цветы со всех стран мира и окунуться в эпоху Барокко.

- Каждый из цветников этого года создан в цветах или мотивах разных «тюльпановых» стран, - рассказывают организаторы. - Вы сможете посетить Персию и Турцию – откуда начался путь тюльпанов по миру. Францию, Австрийскую империю и Немецкое княжество – способствовавших распространению тюльпана. Голландию разных эпох – страну, сделавшую тюльпан частью своей культуры, и ставшую его второй родиной. Калмыкию и Канаду – также проводящие ежегодные Фестивали тюльпанов.

Цветы разных сортов заняли 4 тысяч квадратных метровФото: Олег ЗОЛОТО

В центральных цветниках горожан встречают три сорта знаменитых черных тюльпанов. Среди прочего здесь и довольно редкие цветы - 4 сорта тюльпана-хамелеона, которые изменяют окрас во время цветения.

Здесь можно увидеть тюльпаны-хамелеоныФото: Олег ЗОЛОТО

- Фестиваль также порадует другими редкими видами бутонов и разнообразием махровых сортов, - делятся на Елагином острове. - Эти тюльпаны с пышными, похожими на пионы бутонами, особенно полюбились посетителям прошлых фестивалей.

Выставка цветов посвящена странам, где их выращиваютФото: Олег ЗОЛОТО

Всего к фестивалю было высажено 175 000 луковиц, а цветники парка увеличились до 4000 квадратных метров.