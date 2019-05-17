Удобнее машины

Заместитель гендиректора по развитию пассажирского транспорта «Трансмашхолдинга» Александр Лошманов рассказал, как преобразился легендарный завод за последние годы, а также каким образом реализуется на практике «комфортный тренд» в производстве трамваев и электропоездов.

- Октябрьский электровагоноремонтный завод - предприятие с почти двухсотлетней историей, вошедшее в состав «Трансмашхолдинга» около пятнадцати лет назад. Что изменилось на производстве за эти годы?

- Из площадки по ремонту железнодорожного подвижного состава завод стал машиностроительным предприятием полного цикла, которое выпускает современные вагоны метро, трамваи, рельсовые автобусы. Завод не только сохранил статус одного из символов интеллектуального и промышленного потенциала Северной столицы, но и аккумулировал инновационные разработки транспортной отрасли.

В рамках модернизации создан новый производственный комплекс: два корпуса и испытательный полигон, которые выпускают 200 вагонов метро и 70 трамваев в год. При необходимости мощность можно увеличить вдвое.

Заместитель гендиректора по развитию пассажирского транспорта «Трансмашхолдинга» Александр Лошманов. Фото: АО "Трансмашхолдинг".

В наши дни завод - один из основных поставщиков пассажирского транспорта для Петербурга. Только для метрополитена за пять лет выпущено более 340 вагонов, получивших название «Юбилейные». Еще 400 планируется изготовить для подземки к 2021 году. Кроме того, на заводе выпускают уникальные трехсекционные низкопольные трамваи для Москвы и Ростова-на-Дону.

- В чем преимущества транспорта «Трансмашхолдинга»?

- Ставка делается на комфорт пассажиров. Внутреннее пространство «Юбилейных» вагонов продумано до мелочей: от просторных площадок и многоуровневых поручней до цветовой гаммы сидений. Или вот электропоезд «Иволга», в котором почти все комплектующие отечественного производства. Он специально предназначен для городских перевозок с небольшими маршрутами и частыми остановками. Поезд быстро разгоняется и плавно тормозит, конструкция без тамбуров позволяет свободно передвигаться по составу, а в широкие автоматические двери может войти сразу несколько человек. Салоны оборудованы удобными сиденьями, эргономичными поручнями, местами для маломобильных пассажиров и современными системами вентиляции. Кстати, уже в конце 2019 года «Иволга» пойдет по Московскому центральному диаметру.

- Ждут ли Петербург транспортные новинки?

- На Международной выставке SmartTransport 2019, которая пройдет в июне, будет презентован новый подвижной состав для метрополитена Петербурга. Это абсолютная новинка как технически, так и с точки зрения эргономики и дизайна.

Возможности нашего холдинга позволяют создавать самую современную рельсовую технику. Конечно же, в этой работе мы рассчитываем использовать потенциал своих петербургских предприятий. Это не только ОЭВРЗ, но и производственная фирма «КМТ» - крупный разработчик и производитель компонентов, а также инжиниринговый центр, который специализируется на разработке тяговых преобразователей.