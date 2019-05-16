«ОДК-Климов» и «ЮТэйр-Инжиниринг» расширяют сотрудничество

Исполнительный директор АО «ОДК-Климов» Александр Ватагин и генеральный директор АО «ЮТэйр-Инжиниринг» Рашид Фараджаев подписали соглашение, которое предусматривает совместное продвижение сервисных услуг АО «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) по ремонту и ремоторизации силовой установки гражданских вертолетов на территории России на базе совместного центра среднего ремонта двигателей ТВ3-117. Стороны обсудили дальнейшее расширение взаимодействия по послепродажному обслуживанию – ремонту двигателей ТВ3-117/ВК-2500, установленных на вертолетах АО «ЮТэйр–Вертолетные услуги» (входит в группу «ЮТэйр»).

В планах по развитию Центра среднего ремонта двигателей – организация сопровождения в эксплуатации двигателей ВК-2500ПС-03 в составе новейших российских вертолетов Ми-171А2, а также расширение географии совместных центров среднего ремонта двигателей, в том числе на территории других государств.

- Развитие сервисного направления, сопровождение разработанной и произведенной нами продукции является для нас приоритетной задачей, - отметил Ватагин. - Наше главное преимущество в том, что «ОДК-Климов» - разработчик авиационных двигателей и, значит, обладает всеми компетенциями по своей номенклатуре по сравнению с другими участниками рынка.

- Оптимизация процесса ремонта и технического обслуживания двигателей помогает нашим заказчикам сократить финансовые и временные затраты, - прокомментировал подписание договора Фараджаев. - Благодаря дистрибьюторскому договору мы планируем увеличить число клиентов и оказывать услуги во всех точках присутствия – сегодня «ЮТэйр-Инжиниринг» имеет более 30 сертифицированных мест производственной деятельности в России и за рубежом.