УБРиР: В майские праздники петербуржцы предпочли США Финляндии

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) проанализировал траты с дебетовых и кредитных карт петербуржцев за границей в майские праздники. Так, с 1 по 12 мая 2019 года клиенты УБРиР прокутили за рубежом 600 тыс. рублей. Средняя сумма транзакции составила около 3,6 тыс. рублей.

Неожиданно петербуржцы предпочли США традиционной Финляндии. В Америке жители Санкт-Петербурга совершили больше половины майских заграничных покупок, в общей сумме на 318 тыс. рублей. При этом в Финляндии клиенты УБРиР пользовались «пластиком» в три раза реже.

В первую пятерку популярных у петербуржцев в майские праздники стран также вошли: Великобритания, Маврикий и Литва.

Среди европейских стран транзакции совершались также в Австрии, Белоруссии, Эстонии, Ирландии и Люксембурге. Другими популярными направлениями стали Китай и Израиль.

Самая крупная транзакция в праздники составила 23,9 тыс. рублей, она была совершена в Турции.

- Пластиковая карта в поездке занимает мало места и позволяет не бояться, что наличные пропадут из номера или кармана владельца, - отметил директор дивизиона «Центр» УБРиР Александр Казанский. - Карта УБРиР максимально защищена от мошеннических атак, плюс банк предлагает дополнительное страхование карточного счета от незаконного снятия средств.