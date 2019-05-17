2019-05-17T10:46:12+03:00
Здоровье

Уникальная операция: В Петербурге пациенту Александровской больницы удалили гигантскую опухоль

Хирурги спасали мужчину четыре часа
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Опухоль удалили полностью эндоскопическим методом.Опухоль удалили полностью эндоскопическим методом.
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В Александровской больнице хирурги урологического отделения провели уникальную операцию. Пациенту удалили опухоль размером с поллитровую бутылку, не пролив при этом ни одной капли крови.

Случай произошел в городе на Неве еще 8 мая, но рассказать о нем доктора решили только сейчас. Пациент поступил в больницу в экстренном порядке: из-за болезни – аденомы предстательной железы (она же печально известная многим мужчинам аденома простаты) у него открылось сильное кровотечение. После того, как остановить кровь другими методами не удалось, мужчину направили на операцию. Для хирургов она стала настоящим вызовом. Еще бы – как показало обследование, объем опухоли (той самой аденомы) у пациента составлял 500 кубических сантиметров – при нормальном размере железы всего в 25.

- Самые большие опухоли, которые специалистам Александровской больницы приходилось оперировать до этого случая, были объемом до 360 кубических сантиметров, - рассказали «КП» в комитете по здравоохранению Петербурга. – Но они вызов приняли и достойно с ним справились.

Опухоль удалили полностью эндоскопическим методом – без разрезов и крови, через, выражаясь обтекаемо, переднее естественное отверстие. Операция длилась четыре часа, прошла успешно, без осложнений и непредвиденных ситуаций.

- Уже на второй день после вмешательства пациент активно передвигался по больнице и сам себя обслуживал, - уточнили в комитете.

Словом, все обошлось. Мы же вместе со специалистами призываем мужскую часть аудитории «КП» внимательнее относиться к своему здоровью – по статистике, аденома в той или иной степени беспокоит 25% мужчин в возрасте от 45 до 59 лет и 70% в возрасте 75 лет и старше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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