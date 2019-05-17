У пары черных макак из Ленинградского зоопарка родился малыш-первенец

В начале мая, а точнее 3 числа, в Ленинградском зоопарке произошло долгожданное событие. У пары черных макак родился ребенок. Для папы и мамы - Черри и Жоржа, это первый малыш. Две недели за новорожденной обезьянкой наблюдали специалисты, а сейчас юного макака выпустили в общий вольер. Но он все еще держится поближе к маме.

- Для Черри это первый детеныш, но она достаточно долго занималась воспитанием своих младших сестренок, поэтому сразу начала вести себя довольно уверенно, - сообщает пресс-служба Ленинградского зоопарка.

Пока малыш еще не подрос и держится поближе к маме. Фото: vk.com/spbzoopark

Надо сказать, что малыша своей заботой окружили не только сотрудники сектора приматов, но и сами обезьяны. Все семейство черных макак, включая маму Черри и ее сестер Мишель, Миры и Тутси, большую часть дня проводят рядом с новорожденным. Жорж, как истинный отец и мужчина, стоит на страже, охраняя родных.

Пока новорожденный макак еще маленький, его пол определить достаточно сложно, о как только малыш подрастет, сотрудники зоопарка выберут ему имя. Обычно это делают при помощи петербуржцев через специальный конкурс.

Впрочем, уже сейчас любители животных могут прийти в зоопарк и своими глазами увидеть нового обитателя зверинца в павильоне «Приматы».