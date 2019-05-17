2019-05-17T11:34:56+03:00
Досуг

«Уральские Пельмени. Летнее»: 11 июня в ДК Ленсовета

На сцену выйдут все ваши любимчики - Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Ксения Корнева
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Хотите увидеть любимых артистов на сцене, а не на телеэкране?Хотите увидеть любимых артистов на сцене, а не на телеэкране?
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Что нужно для идеального лета? Отпуск, море и солнце! А если отпуска летом не предвидится, солнце упорно прячется, а с морем чисто географически не повезло? Тогда поможет Шоу «Уральские Пельмени»!

В самый разгар лета, в перерыве между сезонами телесъемок артисты шоу представляют зрителям особенную программу «Летнее». Из огромного перечня созданных Уральскими Пельменями новых смешных номеров обо всём на свете для концерта были отобраны самые весёлые, самые популярные, самые запоминающиеся, самые звездные!

Участие в концертах «Уральские Пельмени. Летнее» принимают: Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Роман Постовалов, Ксения Корнева и Илана Юрьева.

Хотите увидеть любимых артистов на сцене, а не на телеэкране? Хотите, чтобы весёлые ляпы и свежие импровизации рождались прямо на ваших глазах? Хотите отдохнуть с семьёй? Устроить по-настоящему весёлую встречу с друзьями? И просто провести запоминающийся летний вечер? Приходите на концерт «Летнее» от Шоу «Уральские Пельмени».

Подробности и билеты kassir.ru

Когда: 11 июня 19:30

Где: ДК Ленсовета

ИСТОЧНИК KP.RU

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