Летний сезон отложил переход петербуржцев на цифровое ТВ до октября

Окончательно перейти с аналогового вещания на более технологичное цифровое в Петербурге и Ленобласти планировали 3 июня 2019-го. Но с приближением лета отключение аналогового сигнала решили отложить в пользу отпусков и дач.

– Аналоговое вещание обязательных общедоступных телеканалов в Петербурге и Ленобласти будет отключено 14 октября 2019 года, – сообщают петербургском филиале Российской телевизионной и радиовещательной сети. – Оба региона вместе с 19 другими войдут в четвертый этап отключения. Предполагается, что 21 регион четвертого этапа будет готов к отключению уже к 3 июня. Но из-за летних отпусков и дачного сезона, а также ряда других факторов срок окончательного перехода на цифровое телевидение продлили.

Сейчас «цифру» смотрят уже 100 процентов петербуржцев и 99,43 процента жителей Ленобласти.

– Сеть в Ленинградской области давно построена полностью, оба мультиплекса работают (с декабря 2018 года. – Прим. ред.), – пояснили «Комсомолке» в региональном филиале РТРС. – Охват 99,43 финальный. Остальных граждан, которые оказались вне зоны охвата, правительство Ленинградской области обеспечивает льготными комплектами спутникового телевиденья.

Вне «цифры» останутся телеканалы, не водящие в состав двух мультиплексов. Вещать аналоговым сигналом продолжат пока и все региональные каналы. Их в будущем предлагают включить в третий мультиплекс.

– После отключения трансляции аналоговых телепрограмм на их частотах разместят видеоролик о необходимости перехода на цифровое телевидение, – поясняют в Комитете по печати Петербурга. – Его будут передавать в течение недели.

ЧТО ТАКОЕ МУЛЬТИПЛЕКС?

Это пакет бесплатных цифровых каналов, которые распространяют вместе. Каждый включает по десятке, и по всей стране этот набор одинаков. В первый входят «Первый», «Россия1», «МатчТВ», «НТВ», «Пятый», «Культура», «Россия24», «Карусель», «ОТР» и «ТВЦентр». Во второй – «РенТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ3», «Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ» и «МузТВ».

КАК ПЕРЕЙТИ НА «ЦИФРУ»?

Если ваш телевизор все еще вещает аналоговое ТВ, рядом с логотипом канала есть буква «А». Тогда нужно направить в сторону ближайшего цифрового ретранслятора дециметровую антенну (от 400 до 1 500 рублей) и подключить к телевизору рекордер или ресивер стандарта DVB-T2 (от 600 до 4 000 рублей). В современных телевизорах ресивер встроенный. Но если у вас старенький приемник, подойдет даже самая дешевая приставка. В сумме антенна, приставка и вызов телемастеров обойдутся в три-пять тысяч рублей. В Ленобласти для ветеранов и многодетных действуют льготы.

Узнать подробнее о том, как перейти на новое ТВ, можно на сайте смотрицифру.рф или по телефонам: 8 (800) 220-20-02, (812) 246-80-81.