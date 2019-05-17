Реконструкция Московского шоссе и трассы «Нарва»: В Петербурге планируют создать координационный совет по транспорту

Петербург с каждым годом стремительно развивается и растет: застраиваются новые районы, расширяются границы города. Да, и Ленинградская область не уступает в этом направлении. Самое главное – создать крупную и удобную транспортную сеть, чтобы и жители Северной столицы, и пригорода могли легко и быстро добираться в любую точку, избегая больших пробок и долгих ожиданий. Именно этот вопрос сегодня, 17 мая, комплексно обсудили в Смольном. На совещании присутствовали не только главы Петербурга и Ленобласти, а также заместитель председателя правительства России Максим Акимов.

- Сегодня прошло значимое, историческое совещание, потому что для нас очень важно развитие не только петербургского и ленинградского транспортных узлов, а всего Северо-Запада. Это, прежде всего, дает конкурентные способности в целом для нашей страны. Это грузовые потоки, это транспортные потоки, это развитие аэропорта, развитие железных дорог, это морские перевозки, - перечислил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

Беглов отметил, что крайне важно сейчас заняться развитием транспорта в Петербурге и ЛенобластиФото: Артем КИЛЬКИН

Однако, страна страной, но в первую очередь надо думать о людях, которые здесь живут. Сегодня, например, Кудрово уже официально является городом Ленобласти. При это, огромнейшее количество местных жителей работают, учатся и проводят время в Петербурге. Машины есть не у каждого, да и если все сядут за руль, ситуация с пробками станет невыносимой и хуже, чем сейчас. И таких городов, поселков вокруг Петербурга много, их становится больше. Границ между областью и городом на Неве практически нет.

- Город развивается, ведется жилищная стройка, развивается промышленность и нам необходимо вывозить груз, создать качественные условия проживания наших граждан и создать весь скелет, учитывая абсолютно все транспортные возможности, - отметил Беглов. – Если мы не сделаем это сейчас, через несколько лет будет настоящий транспортный коллапс.

Напомним, что Беглов обсуждал развитие транспортной инфраструктуры Петербурга еще в ноябре 2018 года с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Тогда глава кабинета министров поддержал его предложения. И уже к сегодняшнему дню у правительства Северной столицы есть готовый план, рассчитанный до 2024 года, который город будет реализовывать вместе, рука об руку с Ленинградской областью.

В Петербурге продолжат развивать сеть метро вместе с ЛенобластьюФото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас власти города и области нацелены работать по 25 крупнейшим направлениям для того, чтобы создать единый транспортный узел. А именно:

Также транспортное развитие региона подразумевает также создание каркаса автомагистралей скоростного движения и новой широтной магистрали скоростного движения. Ключевым звеном этого транспортного каркаса является Широтная магистраль скоростного движения, которая будет проходить в створе Фаянсовой улицы и улицы Зольной, а также будет пересекать Неву.

Вместе со всем этим в Петербурге и области будет развиваться железнодорожный узел. В частности, электрички планируется превратить в общую сеть дорожного движения наравне с метро. Вообще РЖД собирается выделить более 88 миллиардов рублей на железные дороги. Также компания планирует приобрести 28 электропоездов «Ласточка», которые отправятся в сторону Волховстроя, Луги, Любани и других областных городов.

Электрички станут частью транспортной сети городаФото: Артем КИЛЬКИН

- Что касается метро, его развития. Естественно мы будем совместно и софинансировать, и строить его. Это вообще впервые в истории России, когда два субъекта начинают работать по развитию метрополитена, - заявил врио губернатора.

Планов у правительства очень много. В городе даже должен появиться скоростной трамвай от Колпино до еще не существующей станции метро «Южная». Осталось надеяться, что к 2024 году все идеи будут реализованы.