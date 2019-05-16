«Балтийский дом» примет участие в общегородской акции «Ночь музеев 2019»

«Балтийский дом» – постоянный участник международной акции «Ночь музеев». Каждый год Театр-фестиваль удивляет необычными театрализованными программами и неизменно входит в тройку лидеров по посещаемости. Так, в прошлом году 7 тысяч петербуржцев и гостей города пришли в театр на «Ночь музеев».

18 мая Театр-фестиваль «Балтийский дом» вновь откроет свои двери для всех участников общегородской акции «Ночь музеев-2019». С 18.00 до 6.00 гостям предложат раскрыть запутанное «Дело о Театральных Элементах» вместе с героями рассказов Артура Конан Дойла.

Тема «Ночи» выбрана не случайно. Ни для кого не секрет, что каждый спектакль включает в себя множество творческих элементов: актер, режиссер, художник, драматург и зритель. От их взаимодействия зависит результат процесса в целом. Как удаётся собирать эти элементы вместе? «Элементарно!» – считает знаменитый сыщик Шерлок Холмс.

Участники «Ночи музеев-2019» попадут в Творческую лабораторию знаменитого сыщика, состоящую из семи зон, связанных с его знаменитыми делами. И здесь, в ходе расследования, посетителям предложат воспользоваться всеми уловками Холмса и его друзей: изменение внешности, пластики, голоса, а так же роста и веса. В некоторых делах придется прибегать к полному перевоплощению, что потребует от всех присутствующих актерского мастерства.

«Ночь музеев-2019» в «Балтийском доме» это:

– Уроки по «Преображению», на которых всех желающих научат мастерству изменения внешности.

– Актерская школа профессора Джеймса Мориарти.

– Путешествие по знаковым местам из жизни великого сыщика. Так, в знаменитой квартире на Бейкер-стрит, 221Б, гостей встретит радушная Миссис Хадсон. Старый добрый Бэрримор откроет тайну «Проклятия рода Баскервилей» и проведет кастинг на роль лучшего дворецкого. Майкрофт Холмс поможет расшифровать секретную криптограмму профессора Мориарти. Вместе с Ватсоном самые смелые будут сидеть «в засаде» и проводить «следственные эксперименты» для того, чтобы разгадывать тайну «Пестрой Ленты».

– Мастер-класс «Ловкость рук» от опытных экспертов-фокусников Мэй и Джонс.

– Маленькие сыщики (6+) с 18.00 до 24.00 в клубе «Территория Театра» смогут принять участие в подготовке и показе спектакля «Тайны Театральных Элементов».

И, конечно же, всю «Ночь» с вами Шерлок Холмс. Вместе с ним вы разгадаете дело о «Четырех Z» и в зрительном зале с помощью дедуктивного метода соедините все элементы Театра. «Элементарно, Зритель!» – представления, которые каждые 40 минут будут проходить на Большой сцене.