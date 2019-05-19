Любить по-русски: Как красотки из России покоряли западных знаменитостей
Уже почти месяц весь мир обсуждает новый роман Джонни Деппа. Поговаривают, что звезда «Пиратов Карибского моря» собрался вести под венец петербурженку Полину Глен. Роковая красотка раньше увлекалась откровенными танцами. Она с первой встречи зацепила голливудского актера. «Комсомолка» решила вспомнить, кто еще из россиянок смог покорить сердца всемирно известных звезд.
Брэдли Купер и Ирина Шейк
Супермодель родом из Челябинской области и американский актер начали встречаться в мае 2015 года. К тому времени Ирина уже стала мировой знаменитостью: открывала модные показы, была официальным лицом компаний «Лакост», «Л’Этуаль», «Интимиссими».
Но многие знали ее как девушку футболиста Криштиану Роналду. В январе 2015 года красивая пара рассталась. Друзья спортсмена говорили, что Шейк мечтала родить ребенка, но Роналду был слишком зациклен на карьере.
- Криштиану был потрясен, он никогда не верил всерьез, что она может его бросить, - рассказывал инсайдер газеты The Sun.
В феврале этого года влюбленные пришли на церемонию "Оскар" вместе с мамой артиста.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Так или иначе, но уже через несколько месяцев у 29-летней модели начался новый роман. На одной из вечеринок она познакомилась со звездой фильма «Мальчишник в Вегасе» Брэдли Купером. Влюбленные долго скрывали свои отношения и впервые вместе вышли в свет только на Неделе моды в Париже в 2016 году. Роман быстро набирал обороты, Купер даже представил избранницу своей семье.
- Ирина нравится всем, с кем бы ее ни знакомил Брэдли. Даже его мама в нее влюбилась, и это делает их отношения еще более крепкими, - рассказывали в интервью друзья актера.
Свои отношения модель и актер так и не оформили официально, но в апреле 2017 года Ирина родила дочку, которую назвали Леа де Сен Шейк Купер. И для Купера, и для Шейк девочка стала первенцем, в которой молодые родители души не чают.
После родов Шейк быстро вернулась в форму и снова вышла на подиум. Только вот в семейной жизни, похоже, не все гладко. На днях в СМИ появилась информация, что модель и актер решили расстаться. О причинах этого поступка ни сами звезды, ни их представители пока не говорят.
Энрике Иглесиас и Анна Курникова
Испанский певец с мировым именем, сын легендарного Хулио Иглесиаса, и известная теннисистка - одна из самых красивых пар планеты. Они встретились на съемках клипа испанского мачо в 2001 году. В ролике знаменитости играли влюбленных и очень страстно целовались в кадре на заднем сиденье авто!
Но в жизни Курникова, которой тогда был 21 год, покорила сердце Иглесиаса не сразу. Поговаривали, что певец даже отказывался целоваться с партнершей: якобы у нее выскочил прыщик на лице. Однако познакомившись поближе, певец не мог устоять от обаяния русской спортсменки.
Аня и Энрике вместе уже 17 лет. Раньше к ним в гости часто приезжал младший брат спортсменки (на фото).Фото: СОЦСЕТИ
В 2012 году пара приобрела земельный участок в Майами и начала строить шикарный особняк. Слухи о свадьбе и скором пополнении возобновились с новой силой. Но только спустя пять лет без каких-либо предпосылок всех огорошила новость: Анна Курникова родила двойню. Малышам Николасу и Люсу уже полтора года. Долгое время пара не показывала фотографии детей, но сейчас на страничках родителей в соцсетях можно посмотреть на чудесных карапузов. Да и сами звезды наконец не боятся говорить во всеуслышание о своем счастье.
- Мне нравится моя новая жизнь. Теперь каждый день после работы я действительно тороплюсь домой, чтобы поскорее увидеть Анну и детей. Став отцом, я стал лучше понимать своих родителей, - заявил Иглесиас в эфире испанского телеканала в конце прошлого года.
Эдриан Броуди и Лара Лието
25-летняя Лара Лието - еще одна всемирно известная модель. Она регулярно появляется на страницах глянцевых журналов, где рекламирует элитную одежду. Но настоящее имя девушки Лариса Тяка, родилась она в Москве. В восемнадцать лет Лариса уехала в Монако, где начала активно заниматься модельной карьерой.
В 2012 году на Каннском кинофестивале Лара познакомилась в Эдрианом Броуди - актером, которого зрители знают по ролям в фильмах «Тонкая красная линия», «Отель «Гранд Будапешт» и «Пианист». За последнюю картину он, кстати, даже получил «Оскар».
Модель кормит возлюбленного блюдами собственного приготовления.Фото: СОЦСЕТИ
Пару не смущает значительная разница в возрасте. Актер старше своей избранницы на девятнадцать лет! Поговаривают, что раньше у Броуди был роман с самой Кирой Найтли, к тому же у звезды Голливуда отнюдь не самый простой характер. Но, похоже, Лара смогла найти путь к сердцу этого мужчины. Возможно, помогли ей в этом кулинарные навыки. Лието, которая по роду своей деятельности должна постоянно сидеть на диете, любит порадовать актера кексами и борщом собственного приготовления.
Инсайдеры утверждают, что со свадьбой пара не спешит: мол, и так хорошо вместе, а штамп в паспорте ничего не изменит.
Микки Рурк и Анастасия Макаренко
Голливудский актер и русская модель познакомились в 2009-м на одной из фотосессий для известного глянцевого журнала GQ. Тогда Микки исполнилось 57. Анастасия была младше его на 35 лет. Актер впервые за несколько лет начал следить за своим здоровьем, внешностью и поведением. Он отказался от вредных привычек, сделал пластическую операцию и превратился в образцового домоседа. А еще утверждал, что хранил Анастасии верность, хотя это давалось ему нелегко.
Ради Насти Микки даже начал учить русский, но под венец пара так и не пошла.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Однажды Рурк публично заявил, что намерен жениться, а чтобы произвести хорошее впечатление на родителей невесты, даже начал учить русский язык. Но до свадьбы дело так и не дошло. В 2015-м, после пяти лет отношений, знаменитости расстались. По некоторым данным, инициатором выступила Анастасия.
Мел Гибсон и Оксана Григорьева
В 2008 году Гибсон ради пианистки и певицы Оксаны Григорьевой бросил жену и семерых детей. Еще через год у пары родилась малышка Люсия, а в 2010-м Григорьева и Гибсон объявили о расставании. Оксана требовала у голливудской звезды 15 миллионов долларов, а когда переговоры зашли в тупик, заявила, что безумный Мел ее избивал. Тот признался во всем только после того, как она предъявила фотографии и аудиозаписи.
После нескольких утомительных судебных разбирательств актер согласился пойти на мировую и выплатил своей экс-возлюбленной компенсацию 750 тысяч долларов, а также взял на себя обязательства по содержанию дочери ($20 тысяч в месяц) и оставил за Григорьевой дом, в котором она жила с ребенком.
Роман с пианисткой и певицей слишком дорого обошелся актеру.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Эта история здорово подорвала имидж Мела в Голливуде и серьезно сказалась на его и без того расшатанной психике. Причем настолько, что теперь Гибсон на пушечный выстрел не подходит к девушкам славянской внешности, даже на съемочной площадке.
ИСТОЧНИК KP.RU