В Петербурге выпустили в Финский залив четырех тюленей, спасенных горожанами

В петербургском Центре изучения морских млекопитающих первый в 2019 году «выпускной». Сотрудники Фонда спасения балтийской нерпы и представители «Водоканала» отправили во взрослое плавание сразу четверо «воспитанников».

«ЗУБЫ ТАКИЕ СТРАШНЫЕ»

Гакков, Март, Бронк и Саркюля приехали на берег Финского залива в районе поселка Лужки около полудня 17 мая. Начать торжество планировали на час раньше, но животные капризничали и не хотели залезать в клетку.

За несколько месяцев в Центре тюленята окрепли и набрали пару десятков кило. Сотрудники выставили переноски с взволнованными ластоногими в нескольких метрах от воды. Малыши переживали и грозно рычали, когда перед ними выстроились журналисты.

У тюленей был собственный трансфер до побережья.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Не преграждайте проход к воде и не тяните руки, если не хотите остаться без пальцев. Животные дикие, - сразу предупредили специалисты.

Дверцы переносок открыли синхронно. После нескольких секунд раздумий, первой к заливу побежала Бронка. Она оказалась смелее своих собратьев и вскоре скрылась в воде. Остальные «выпускники» смотрели ей вслед, но, набравшись храбрости, рванули за ней. Правда, уплывать не торопились – еще пару минут плескались на мелководье.

Тюлени поднабрали за время реабилитации. поэтому клетку несли сразу несколько сотрудников.Фото: Олег ЗОЛОТО

«ПОШЕЛ В АТАКУ»

Одним из гостей на церемонии стал архитектор Олег Романов. В марте он спас одного из щенков, а теперь пришел с ним попрощаться. Тюлененка он подобрал на побережье в районе Лебяжьего. Мужчина гулял с собакой, которая внезапно залаяла и побежала к камням. Там лежал маленький шерстяной комочек.

- Долго не мог понять, что это за зверюга. Передние лапы мощные, а задние - что-то непонятное, - вспоминает мужчина.

Животные переживали и не хотели выходить из клеток.Фото: Олег ЗОЛОТО

Романов сразу же начал обзванивать экстренные службы. В итоге связался с Фондом спасения Балтийской нерпы. Те обещали прийти на помощь. Пока сотрудники ехали до места, Олег пытался усмирить найденыша. Тот недовольно рычал и пытался ускользнуть в залив.

Олег Романов не смог пройти мимо маленького тюлененка.Фото: Олег ЗОЛОТО

- В какой-то момент я ему, видимо, надоел. Он пошел на меня в атаку с открытой пастью. Зубы у него такие страшные, - рассказывает мужчина. – Мой отец вовремя прибежал с тряпкой, накинули ее. В четыре руки его удерживали. Он такой тепленький был, пушистый. Даже дали ему имя – Федя.

Клетки поставили недалеко от воды.Фото: Олег ЗОЛОТО

ПРИКРЕПИЛИ ПЕРЕДАТЧИК

Как правило, детеныши попадают в Центр изучения морских млекопитающих истощенными. Из-за маленького веса они не могут долго находиться в холодной воде и охотиться.

- Лед ломается, щенков уносит на льдинах от мам. Они их теряют, - объясняет руководитель Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев . - Бывает, что люди находят малышей на берегу и в надежде их спасти, сталкивают в воду. Это неправильно. Такие щенки обычно погибают. Нормальный здоровый тюлень не даст к себе подойти.

Передатчик расскажет о местонахождении "выпускника".Фото: Олег ЗОЛОТО

В Центре изучения морских млекопитающих пациенты проводят от 1,5 до двух месяцев. Первые десять дней их кормят с помощью зонда специальной смесью. Затем приручают их питаться рыбой.

- Когда они начинают есть ее из воды, мы прекращаем все контакты с животными, - рассказывает основатель Фонда Елена Андриевская. - Система бассейна, в котором они живут, устроена таким образом, что нам не нужно заходить к ним. Салака, сельдь и ряпушка кидается из-за ширмы. Так они отвыкают от человека.

Основатели Фонда Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская.Фото: Олег ЗОЛОТО

ОСТАЛИСЬ ТРОЕ

За годы работы Фонд выходил около ста воспитанников. Выпуск 2019 года стал самым массовым. Одному из тюленят сотрудники Фонда прикрепили на спину спутниковый передатчик. Он поможет отследить, как «выпускник» ведет себя на свободе.

Малыши долго плескались у берега.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Мы впервые сможем наблюдать, как серый тюлень будет адаптироваться к жизни в море. Никто никогда это животное в Финском заливе еще не метил, - объясняет Вячеслав. - Мы будем получать координаты, когда передатчик будет появляться над поверхностью воды. Данные планируем выкладывать в социальных сетях, но с запозданием. Чтобы никто не мог причинить ему вред.

Сейчас в Центре, не считая Крошика (три раза его выпускали, но он отказался уходить от людей, - прим.ред.), остались трое "воспитанников" – серый тюлень, ладожская и балтийская нерпы. Как только они наберутся сил, их также отпустят на волю.

В Фонде малыши провели около двух месяцев.Фото: Олег ЗОЛОТО

КСТАТИ

Каждому «выпускнику» сотрудники дали свое имя. Самка тюленя из Гакково получила имя Гаккова, а самца из Лебяжьего назвали весенним именем Март в честь друга и коллеги Фонда Марта Юсси, который также присутствовал на «выпускном». Бронку нашли у порта «Бронка», а тюлень Саркюля – у одноименной деревни в Кингисеппском районе Ленинградской области.