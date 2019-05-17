Цифровой помощник юристам. От МегаФона

МегаФон на IX Петербургском международном юридическом форуме представил новые возможности для робототизации и автоматизации работы юристов - Цифрового помощника юриста nlogic. МегаФон уже использует это уникальное цифровое решение. В основе nlogic лежит сочетание нейронного и алгоритмического подходов, что позволило объединить в одном решении конструктор договоров и автоматическое составление отзывов на потребительские иски, умеющее распознавать счета, акты и другие документы.

При этом цифровой помощник распознает как живую речь, так и свободные тексты в любом формате, используя полученную информацию для создания юридически значимых документов. Система распознавания текста со сканов обеспечивает точность более 90% при средней скорости до 6 сек/стр.

Специалистов в юридическом праве избавят от рутинной работы. Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».

Среди преимуществ nlogic – «бесшовная» работа на любых устройствах, возможность распознавания естественного языка, легкость работы с текстами и легкое внедрение в IT-бизнес-системах любого уровня и сложности.

- В прошлом году мы лишь тестировали гипотезу: можно ли научить нейронные сети верно распознавать правовые задачи, - комментирует Анна Серебряникова, член совета директоров ПАО «МегаФон». - Баттл подтвердил нашу гипотезу. После этого мы пошли дальше: мы весь год работали над тем, чтобы превратить это решение в настоящую бизнес-систему, которую можно использовать внутри компании и предлагать нашим клиентам.

- Наше решение универсально, его можно использовать в любом бизнесе, - подчеркивает Сергей Переверзев, директор по правовым вопросам ПАО «МегаФон». - Однако мы для себя пока поставили ограничение: применять решение будем в массовых рутинных процессах, где требуется обработка более чем тысячи документов – именно в этом случае применение цифрового помощника максимально эффективно. И все же это не значит, что уже в ближайшее время роботы полностью заменят юристов-людей – специалисты просто избавятся от необходимости рутинной работы и освободят до 90% текущей занятости рабочего времени для новых дел.