«Комсомолка» вместе с ПАО «Промсвязьбанк» поздравила ветеранов с 9 Мая

Несмотря на пасмурную погоду, настроение в актовом зале дома-интерната ветеранов войны и труда № 2 на Вязовой улице, 13, царило победное. Да и разве может его испортить какой-то дождик в, наверное, самый важный для русского человека праздник.

День, когда счастливая и благодарная улыбка при виде незнакомого дедушки, прижавшего гвоздики к звенящей медалями груди, сменяется совсем не радостными мыслями… О том, какие тяготы и потери пришлось пережить нашим великим дедам и прадедам, чтобы сегодня мы могли жить, радоваться, растить детей да и просто прогуливаться по Невскому проспекту, не слыша гула разрывающихся снарядов и не гадая, доведется ли хоть что-то поесть ближайшим вечером… Память о тех неимоверно тяжелых днях, кажется, навсегда впиталась, проросла в улицы и стены нашего города. К счастью, помнят эти стены и другое: как даже в самые трудные годы войны в городе не смолкали станки, ковавшие будущую победу, как звенели первые блокадные трамваи, как звучала в полутемных концертных залах музыка, даря надежду и укрепляя силу духа ленинградцев…

Вот и в актовом зале дома ветеранов свободных мест не осталось задолго до начала праздничного концерта, организованного совместно «Комсомолкой» и Промсвязьбанком. Посмотреть выступление детских и юношеских коллективов пришли абсолютно все жители бюджетного учреждения.

- Мы учли пожелания самих ветеранов, которые хотели видеть на сцене детишек, - подчеркнула глава отдела специальных проектов «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» Ольга Горбунова.

Девочки в сарафанах и платочках смотрели в зал, сжимая в руках плюшевых мишек, и пели о детях войны.Фото: Олег ЗОЛОТО

Концерт начался с выступления вокального ансамбля «Солнечный город», который исполнил песню «Мы за мир!». Следом на сцену поднялся участник вокального ансамбля «Фантазия» Никита Береговой. Мальчик в форме моряка спел композицию «Андреевский флаг». После выступили Ева Ефимова и Света Левакова из того же ансамбля, а также хоровая студия «Мечта». Девочки в сарафанах и платочках смотрели в зал, сжимая в руках плюшевых мишек, и пели о детях войны. Участники «Солнечного города», «Мечты» и «Фантазии» снова и снова поднимались на сцену с новыми песнями о войне, родине, мире и любви.

Кстати говоря, поздравить ветеранов пришли не только юные исполнители, но и состоявшиеся актеры. Так, музыкальный театр «Рондо» показал зрителям постановку «А у нас - Репица!».

Завершился концерт «Песней о далекой Родине» в исполнении Вари Огарковой из студии имени Роберта Рождественского.

Кульминацией праздника стало вручение подарков от Промсвязьбанка, который по доброй традиции не первый год поддерживает поздравление ветеранов с Днем Победы.

Кульминацией праздника стало вручение подарков.Фото: Олег ЗОЛОТО

- В наших силах окружить вниманием и заботой ветеранов, проявить в том числе эмоциональную поддержку, которая для них так важна. Выступления детских коллективов - это олицетворение светлого, мирного и полного надежд будущего, которое стало возможно благодаря невероятному мужеству, самоотверженности, смелости и силе духа всех тех, кто выстоял в нелегкой борьбе и избавил мир от фашизма, - уверен заместитель управляющего Санкт-Петербургским филиалом ПАО «Промсвязьбанк» Андрей Михно.

По его словам, бережное отношение старшего поколения к судьбе своей родины является для нас примером патриотизма, отваги и веры, поэтому сохранять память о Великой Отечественной войне - наш общий долг.

- Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Будем стараться заглядывать в дом ветеранов войны и труда как можно чаще, ведь это очень важно. Они подарили нам жизнь, подарили свободу и чистое небо над головой. Такие мероприятия - лишь малая часть того, что мы можем и должны делать, - отметила Ольга Горбунова.

После традиционного общего фото ветераны не спешили к накрытому для них праздничному столу, а подходили сначала к организаторам и искренне благодарили их за праздник.

После традиционного общего фото зрители не спешили к накрытому для них столу, а подходили сначала к организаторам и искренне благодарили их за праздник.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Концерт великолепный! Как девочка в красном пела, как ребята репку тянули... Эмоционально это очень важно для нас. И подарки отличные! Мы очень довольны, спасибо вам большое! - поблагодарила председатель совета дома ветеранов Галина Дмитриевна Прокофьева.