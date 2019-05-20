Такси провалилось в асфальт в дыру с кипятком на юге Петербурга

«Сегодня утром мы обнаружили дефект на трассе на Бухарестской улице», рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе «Теплосети». Однако очевидцы дыру в асфальте, в которую провалилась машина, образовавшуюся в понедельник, 20 мая, называют несколько иначе и бьют панику в социальных сетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/709823" frameborder="0"></iframe> Автомобиль ушел под землю в Санкт-Петербурге. Видео с места.

- Сегодня утром на Бухарестской улице между домами 150 и 152, корпус 2 произошла серьезная коммунальная авария – прорвало трубу, - рассказали местные жители.

- Слишком часто в Купчино стали случаться прорывы, - начали нервничать другие.

Кипяток размыл асфальт под припаркованной машиной. Дорожное покрытие не выдержало и рухнуло, образовав дыру, в которую провалился «нос» такси. Благо, на момент ЧП в автомобиле никто не находился. Рядом людей тоже не было, поэтому никто не пострадал, кроме нескольких машин. По словам очевидцев, из прорванной трубы начал хлестать кипяток и выливаться на поверхность дороги. Припаркованные вокруг машины тонули в горячей воде.

- Там рвануло теплотрассу, кипятком вся улица была залита, - подтвердила информацию свидетельница.

В «Теплосети» успокоили, что сейчас уже никакой опасности на месте прорыва нет. Аварийная служба компании уже на месте, растянута оградительная лента и вовсю идет работа по устранению дефекта. Какая площадь была залита кипятком, пока что не известно. Все эти данные будут уточнены уже после того, как «Теплосеть» закончит работу.

- Да, машина провалилась. Но компания возместит все убытки, - пояснили в организации.

Сколько продлятся работы по устранению, пока что не известно. Ремонтом занимаются две бригады: 15 человек и пять единиц техники.