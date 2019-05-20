Идут дожди: Синоптики рассказали, каким будет конец мая 2019 года в Санкт-Петербурге

Май порадовал петербуржцев теплом, хотя и на самое начало месяца – первые праздничные дни – выпала довольно холодная погода. Но затем весна в городе набрала обороты, все вокруг зазеленело, а горожане вдоволь смогли насладиться солнцем. Особенно в последние дни – на выходных в Северной столице стояла настоящая жара.

С летней погоды началась и эта рабочая неделя. Сегодня, 20 мая, в Петербурге под +25. Но по сравнению с субботой и воскресеньем в городе уже не так солнечно: в ближайшие дни действительно все чаще будет облачно. Впереди у Петербурга еще немного по-настоящему теплых дней. А особенно отличится вторник, 21 мая. В этот день в городе ожидают до +28! Но на радость тем, кто боится такой духоты, придут осадки. Синоптики дали прогноз погоды в Санкт-Петербурге на конец мая 2019 года.

– У нас закончилось влияние антициклона. И уже во вторник придут кратковременные дожди, к нашим районам подходят осадки. Затем местами будут и ливни и грозы, – рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов. – Чуть прохладнее будет в среду – выше +20 градусов. А дальше такой жары не останется. Будет похолодание, но все-таки оно не такое серьезное.

На этом жаркая погода в Петербурге пока закончится. С 23 мая в дневные часы температура воздуха понизится до +15 градусов. В конце рабочей недели на столбике термометра тоже будет на несколько градусов ниже +20. Такая ситуация по прогнозам останется до конца мая. И петербуржцам придется не забывать про зонтики – в городе на Неве зарядят дожди. Что касается начала лета, пока строить точные прогнозы на июнь рано. Но есть надежда, что первый месяц лета все-таки будет теплым.