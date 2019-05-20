Приморское и Петрозаводское шоссе начнут расширять в 2020 году

ОТСТАЕМ НА ТРИЛЛИОНЫ

Четыре масштабных дорожных проекта на 17,7 миллиарда рублей – Южно-Волхонская дорога в обход Пушкина, первый этап Южно-широтной магистрали (Восточный скоростной диаметр), расширение Приморского и Петрозаводского шоссе – могут начать воплощаться в жизнь уже в следующем году. Намерения по строительству новых и расширению старых дорог города поддержал по инициативе врио губернатора Петербурга Александра Беглова и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Так, в федеральную программу могут попасть 25 объектов, на которые из бюджета страны нужно 4,2 миллиарда рублей.

– Конкуренция за попадание в федеральную программу сильная, – подчеркнул на рабочем совещании в Смольном в понедельник, 20 мая, врио губернатор Петербурга Александр Беглов. – При этом 35 процентов дорог Петербурга в ненормативном состоянии. Надо исправлять. Нужны и реконструкция, и новое масштабное строительство. Приближается сезон ремонта дорог, и делать нужно качественно, чтобы потом не переделывать. Прошу актуализировать все «дорожные карты».

Как отметил вице-губернатор Эдуард Батанов, «отставание нашей транспортной инфраструктуры можно измерять триллионами».

– По ВСД нам принципиально до конца года получить решение о выделении 53 миллиардов рублей, – добавил Батанов. – Конечно, речь о выделении ни в этом и, наверно, ни в следующем году не идет: в лучшем случае, конец 2020-го и далее. При этом большую часть подготовительных действий мы уже совершили, а из шести этапов один спроектирован плотностью.

Второй большой блок «дорожной карты» – железнодорожные объекты. Они предполагают взаимодействие с «РЖД», компания планирует вложить в инфраструктуру города 88 миллиардов. Основное внимание обещают уделить пассажирскому транспорту.

БОЛЬШЕ ЗАРПЛАТА – НИЖЕ СМЕРТНОСТЬ

Глава Комитета по экономической политике Валерий Москаленко рассказал, как выполняются «майские указы» президента. По подсчетам Смольного, наибольших успехов город достиг в вопросе увеличения зарплат бюджетникам: с 2012 года они выросли более чем в два раза.

– Работник сферы школьного образования зарабатывает в месяц 52 900 рублей, дошкольного – 52 400, дополнительного – 55 400, высшего – 103 800 рублей, – сообщил Москаленко. – У сотрудников учреждений культуры средняя зарплата – 53 900 рублей, науки – 99 600, у специалистов учреждений здравоохранения – 103 200 рублей, при этом младший медперсонал получает по 50 900 рублей.

Правда, реальная зарплата в городе должны была подрасти за шесть лет на 40 процентов, а выросла только на 22,4.

По показателям снижения смертности Петербург план выполнил, но проблема остается актуальной. Ожидаемая продолжительность жизни в городе сейчас держится на уровне 75,98 года, и с этим числом город на Неве занимает шестое место среди регионов России.

– Продолжаем наблюдать дефицит дошкольного образования – мест в детские сады, – добавил глава ведомства.

Жилищные условия петербуржцам улучшают (его уже получили 8 199 семей), работой МФЦ горожане на 92,4 процента довольны (за шесть лет их число выросло с 33 до 63). А вот по экономическим показателям отстаем.

– В целом показатели неплохие, – подытожил Беглов. – Но нужно двигаться вперед.