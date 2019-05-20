В Петербурге состоялось официальное открытие автосалона компании Renault

У петербуржцев появилось еще больше возможностей для покупки надежных и комфортабельных французских автомобилей Renault. И причина этому - открытие дилерского центра группы компаний «Автопродикс».

«Автопродикс» более 25 лет работает на автомобильном рынке и является крупнейшим дилером в Санкт-Петербурге. Дилерский центр стал вторым по счету и разместился на Дальневосточном проспекте. Оформление автоцентра и его техническое оснащение, несомненно, вызывает если не удивление, то уж точно уважение. Общая площадь дилерского центра составляет 2000 кв.м., огромный выставочный зал на 598,5 кв.м., слесарный цех - 505,9 кв.м., 4 поста обслуживания, складские помещения. В сентябре центр расширят: будет достроена ремзона на девять сервисных постов.

Модели линейки Renault. Фото из личного архива.

Во время церемонии открытия автосалона гости смогли насладиться интересной развлекательной программой: бармен-флейрингист предлагал гостям эксклюзивные коктейли, ведущий мероприятия Никита Люлин дарил гостям праздничное настроение, а скрипичный дуэт создавал непринужденную атмосферу.

На торжественном событии присутствовали первые лица автохолдинга: учредители компании Юрий Синкевич, Татьяна Зеленская, Григорий Бендерский, управляющий директор ГК «Автопродикс» Андрей Гвозденко, исполнительный директор направления Renault Эдуард Маркман, коммерческий директор Renault Россия Филипп Тьер.

После торжественной речи коммерческого директора Renault Россия Филиппа Тьер и управляющего директора направления Renault Эдуарда Маркмана была перерезана красная ленточка, и события стремительно начали набирать обороты. Приветственные речи, взмах золотых ножниц, фанфары, аплодисменты – это значит, что официальный дилер Автопродикс Renault по адресу: Дальневосточный проспект 12/1торжественно открыт!

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