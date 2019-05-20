Сирень и клены: В Петербурге заложили Аллею «Пятерочки»

Петербург этой весной заметно преобразился – в городе благоустраивают парки, сажают новые деревья и кустарники, клумбы наполняются небывалым количеством цветов. Но это не только заслуга городских садовников и рабочих. Когда еще в начале весны врио губернатора Северной столицы Александр Беглов предложил внести свой вклад в озеленение города представителям бизнеса, руководство торговой сети «Пятерочка» откликнулось в числе первых.

И в самый разгар теплого мая работники магазинов решили собственноручно озеленить Петербург. Около одной из «Пятерочек» во Фрунзенском районе – на улице Белы Куна, 24 – появилась аллея из 40 деревьев и кустарников. В настоящей экологической акции поучаствовали не только десятки кассиров, администраторов, менеджеров петербургских магазинов, но и руководство сети.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Прежде чем началась посадка, состоялось официальное открытие мероприятия. В торжественной обстановке всех собравшихся поблагодарил за участие в акции директор Северо-западного дивизиона торговой сети «Пятерочка» Дмитрий Осипов. Кроме того, поддержать событие пришли и представители Правительства города и администрации района.

– Я рад, что в такой прекрасный солнечный день мы заложим Аллею «Пятерочки». И рад, что можем сделать хороший подарок городу и его жителям. Надеюсь, что таких аллей в Петербурге будет все больше и больше, – говорит директор Северо-западного дивизиона торговой сети «Пятерочка» Дмитрий Осипов. – Идея замечательная. И мы постараемся развивать ее и дальше.»

Вооружившись перчатками, лопатами, граблями и хорошим настроением огромная компания работников «Пятерочки» взялась за посадку. Перед работой опытный садовник, конечно, провел инструктаж. Среди саженцев – клены и сирень. Именно они зазеленеют здесь летом.

Магазин расположен в шаговой доступности от жилых домов и детской площадки. Детишки, побросав качели песочницы, вместе с мамами с интересом бросились смотреть на происходящее.

– У нас будет сирень! Ура! – кричат малыши.

Работа спорится, лопаты в ходу. И вот уже несколько десятков саженцев расположились на своем законном месте. Весело и с шутками все потрудились на славу.

– Ну вот, сын уже есть, дерево сегодня посадил. Осталось дом построить! – говорит один из работников «Пятерочки».

После того, как вся работа была выполнена, наступило время и для общей фотографии на память и заслуженного чая с угощениями.

На одной аллее «Пятерочка» останавливаться не будет. Как отметил Дмитрий Осипов, всего в Петербурге около 500 магазинов сети. И у тех из них, где территория позволяет, вполне вероятно появление своих Аллей «Пятерочки».

– Это доброе дело, это свежий воздух, это хорошо для жителей города и для гостей, которые приходят к нам в магазин. И мы прилагаем все усилия, чтобы им было комфортно и приятно, – добавил директор Северо-западного дивизиона торговой сети «Пятерочка».

КСТАТИ

Экологическая акция прошла в рамках празднования 20-летия «Пятерочки». Именно столько лет магазины «у дома» радуют своих посетителей по всей стране. А началось все с Петербурга. Именно во Фрунзенском районе два десятка лет назад появился первый в истории магазин «Пятерочка». Поэтому весь 2019-й год для торговой сети особенный. И «Пятерочка» не перестает готовить приятные сюрпризы и проводить масштабные акции для своих покупателей.