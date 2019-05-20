На пролетах Дворцового моста в День города в Санкт-Петербурге покажут 3D-шоу

К 316-летию Петербурга, который будет отмечаться 26 мая 2019 года, для горожан и туристов, как и всегда, подготовили большую программу – всего около 220 мероприятий. Празднование Дня рождения Северной столицы начнется уже на неделе – с открытия Международного Книжного салона 23 мая. На следующий день по городу пройдет парад ретро-транспорта. В субботу, 25 мая, петербуржцев порадует ежегодный Фестиваль мороженого. Но главный праздник состоится в Петербурге в ночь с 26 на 27 мая.

По традиции в самом сердце города покажут большой концерт с участием звезд мировой сцены «Классика на Дворцовой». Начнется он вечером в воскресенье – в 21:00. А вслед за ним, в 23:30 горожане и гости города смогут насладиться открытием фестиваля «Поющие мосты». Живую музыку исполнит симфонический оркестр с участием солистов театра «Мюзик-Холл» прямо на набережной у Дворцового моста. А ровно в полночь его разведут под знаменитый «Гимн великому городу». Рейнгольда Глиэра. Необычной частью шоу станет 3D-проекция, которую покажут прямо на пролетах моста.

Прошлый День города запомнился петербуржцам выступлением канатоходца, который прошел над разведенным Дворцовым мостом. В этом году тоже будут сюрпризы, которые пощекочут нервы даже самым крепким зрителям. Ожидается, что мультимедийный спектакль пройдет под выступление спортсменов-экстремалов, которые будут подниматься прямо с воды на 20 метров и пролетать между крыльями моста. А завершится ночной праздник впечатляющим салютом над акваторией Невы.

А ЧТО ЕЩЕ?

26 мая праздничное мероприятие состоится на Невском проспекте – по главной улице Петербурга пройдет большое шествие. В 13:00 от Гостиного двора стартует парад барабанщиков. Музыкантов будет около 3 тысяч человек!

– Мы готовимся установить рекорд Гиннеса. И привлечь максимальное количество артистов на это мероприятие. Несколько тысяч барабанщиков одновременно исполнят музыкальную композицию, пройдя от Гостиного двора до канала Грибоедова, – отметил председатель Комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко.

Полная программа Дня города в Санкт-Петербурге в 2019 году