2019-05-21T13:19:10+03:00
Звезды

«Очаровательная мамочка»: Елизавета Боярская прогулялась с детьми по Петербургу

Актриса наслаждается летним отдыхом
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Елизавета Боярская прогулялась по центру Петербурга с сыном Гришей.Елизавета Боярская прогулялась по центру Петербурга с сыном Гришей.Фото: СОЦСЕТИ
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Елизавета Боярская вернулась в Петербург с турецкого курорта, где она провела неделю с детьми Андреем и Григорием. Актриса впервые за долгое время смогла позволить себе отпуск, который еще не закончился. Перезагрузка по ее словам проходит успешно.

- Тот самый идеальный момент, когда старший уже супер самостоятельный парень, а младший еще много спит.

На прогулке по родному городу, точнее по Университетской набережной возле Дворцового моста, маму с коляской младшего сына Гриши запечатлел старший Андрей.

- Глазами сына. А вообще, честно скажу, когда в Питере такая погода, и южного моря не надо, Балтийский бриз вполне самодостаточен. Лето уже в воздухе! Пора сочных цветов! – сообщила Елизавета у себя в Instagram.

lizavetabolizavetabo
Глазами сына )) А вообще, честно скажу, когда в Питере такая погода,- и южного моря не надо, Балтийский бриз вполне самодостаточен)) Лето уже в воздухе! Пора сочных цветов! Как у моей сумки KAOS. В бутиках TOUS сейчас эту радостную модель можно приобрести с дополнительным вкладышем, который дарят по случаю начала летнего сезона. Я, конечно, не удержалась! #touslovers #tousrussia #tousbags #tousglasses
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Подписчики актрисы поразились, как хорошо она выглядит. «Недавно родила и такая худенькая», «Как девочка!», «Красавица», «Очаровательная мамочка», - написали они в комментариях.

Напомним, пока Елизавета проводила время на море, стало известно, что ее маму Ларису Луппиан назначили худруком театра им. Ленсовета. В этом театре она вместе с будущим мужем Михаилом Боярским начинала актерскую карьеру и много лет работала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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