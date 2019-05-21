Боярский надел на голову «Газпром-Арену», а Друзь показал язык: «Кирпичи» сняли новый летний клип про Петербург

Когда-то, в далекие 90-е, «Кирпичи» были первой и практически единственной в своем роде рэп-рок-группой в России. С 1995-го года музыканты «раскачивали» малые и большие сцены от местных Домов творчества до стадионов на крупных фестивалях. И сегодня, в 2019 году, Вася Васин, фронт-мэн группы, до сих пор готов создавать хиты. После долгого молчания с 2015 года, вчера, 20 мая 2019 года, «Кирпичи» выпустили новый клип на радость своим фанатам. Тем более, что в ролике на песню «Питер, покажи язык», языки показывают уважаемые звезды города.

- Встречайте наш новый летний гимн родному городу! Респект всем, кто показывал язык вместе с нами. Отдельное спасибо Михаилу Боярскому, Татьяне Булановой, Александру Друзю и талантливым ребятам из Упсала-Цирка, - представил Вася Васин новый ролик на своем канале в YouTube.

Михаил Боярский поменял шляпу на "Газпром-Арену" Фото: Скрин с клипа/YouTube-канал Tzar Vasilich

Видео у музыкантов вышло веселое и позитивное. В песне поется о том, что при любых неприятных ситуациях, лучше всего показать язык, что и делают герои видео. Также музыканты в тексте и видеоряде рассказывают о том, как изменился Петербург за последние годы. А изменился он не мало: даже у народного артиста Михаила Боярского вместо традиционной шляпы на голове «выросла» «Газпром-Арена».

А Александр Друзь последовал совету музыкантов и показал язык Фото: Скрин с клипа/YouTube-канал Tzar Vasilich

- Песня и припев так себе конечно - не те «Кирпичи», что были в конце 90-х - начале нулевых. Но клип порадовал своим позитивом, любовью к городу и привлечением известных питерцев, красивых девушек и даже жуликов, - оценили видео поклонники творчества музыкантов.

Безусловно, глупо ожидать от уже давно повзрослевших музыкантов того же драйва, как в бессмертных хитах типа «Байка», «Смерть на Рейве» или «Школьнички», под которые «отжигали» все подростки Петербурга 2000-х. Однако и сейчас «старая гвардия» с юмором и иронией готова продемонстрировать на что они до сих пор способны.