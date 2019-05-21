В каждом третьем пакете молока в магазинах Петербурга нет молочного жира

Каждый третий пакет ультрапастеризованного молока на прилавках Петербурга – фальсификат. К таким выводам пришли эксперты общественной организации потребителей «Общественный контроль». Активисты прошлись по магазинам города, купили дюжину пачек с надписью «молоко» и передали их в лабораторию.

– В трех образцах из двенадцати не оказалось молочного жира, а еще в одном его массовая доля была в пределах погрешности, – сообщают в «Общественном контроле». – Зато обнаружили жиры растительного происхождения, которыми в трех случаях молочный жир заместили на 100 процентов. По сути, это молочный напиток на основе сухого обезжиренного молока, сдобренного растительным жиром.

8 из 12 образцов молока вписались в норму. Фото: СПб ООП «Общественный контроль»

По закону, если в «молоке» есть растительный жир, производитель обязан предупреждать об этом на упаковке.

– Не сообщает – значит, продает фальсификат, – подчеркивает профессор Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова Виктор Закревский. – Чаще всего молочный жир заменяют пальмовым маслом – удобным в применении, дешевым, без запаха. По последним данным исследований, оно не вредит организму человека, но, по сути, это пустое масло. Все-таки молоко должно быть молоком.

Фальсификат, причем с гордой аббревиатурой «ГОСТ» на упаковке, обнаружили в супермаркете «Семишагофф». Напиток, похожий на молоко, продают под маркой «Южное» за 39 рублей 99 копеек. Оно приехало в Петербург из Ростовской области, производитель – компания «ВСР». В этом «молоке» не только нет молочного жира, но и занижены физико-химические показатели: массовая доля белка – 2,11 процента вместо 3, массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка – 7,7 процента вместо 8,2.

А вот 4 оказались фальсификатом. Фото: СПб ООП «Общественный контроль»

Еще два недомолока прибыли в город на Неве из Подмосковья, причем произведены они в одной деревне – Серково, и хоть и разными компаниями, но обе – и «Молодел», и «МолоКом» – работают по одному адресу. Первая компания выпустило молоко за 40 рублей 7 копеек по заказу торговой марки «О’Кей», напиток от второй купили за 49 рублей в супермаркете «Сезон». В обоих напитках нет молочного жира, да и доля растительного не соответствует заявленному на упаковке содержанию.

Последний фальсификат привезли в Петербург из столицы. Напиток под маркой «Торговый дом Сметанин» – детище «Останкинского молочного комбината», цена за литр – 51 рубль 44 копейки. Его выпускают по заказу торговой сети «Магнит». Содержание молочного жира в этом молоке стремится к нулю (5 процентов вместо 100), а массовая доля белка ниже нормы ГОСТа.

– Употребление молокосодержащего продукта может быть даже опасно: неизвестно, какие манипуляции производил с ним изготовитель, – предупреждает главный диетолог Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа, доктор медицинских наук, академик РАЕН Владимир Доценко. – Такой продукт может вызывать и пищевые отравления, и инфекционные заболевания.

Материалы закупки направили в Роспотребнадзор, Госдуму и Генпрокуратуру.

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Почти вся тушенка на прилавках магазинов в Петербурге оказалась фальсификатом

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