Концерты Roof Fest в Санкт-Петербурге летом 2019 года: Полная программа, кто будет выступать
Владимир Пресняков, Вячеслав Бутусов, Дима Билан, АукцЫон, IOWA, Танцы Минус, Леонид Агутин, Полина Гагарина, KREC, Нервы, Пилот, Мальбэк и Сюзанна, Ева Польна, Сурганова и оркестр, Tequilajazzz, Ах Астахова, Свидание, американский джаз и многие другие - организаторы самого питерского open-air Roof Fest назвали имена артистов, которые выступят на крыше на Кожевенной летом 2019 года.
К этому году площадку модернизировали: она стала более просторной и комфортной. Во время всех концертов будет работать фуд-корт и бары, а на случай непогоды предусмотрены крытые зоны.
Концерты Roof Fest в Санкт-Петербурге летом 2019 года: Полная программа
26 мая, Рита Dakota - участница шоу «Фабрика звезд 7», исполнительница хитов «Цунами», «Полчеловека»;
30 мая, KREC, чье имя - синоним слов «Питер», «Лирика» и «Нежность»;
31 мая, Владимир Пресняков - один из самых узнаваемых голосов российской сцены, романтик, музыкант и композитор;
2 июня, Танцы Минус - резиденты отечественного рок-олимпа;
9 июня, Тося Чайкина - выступит на крыше с гимном вечной юности;
13 июня, OBLADAET - рэпер, создающий атмосферу истинной свободы;
15 июня, Симфоническое КИНО - музыка группы «Кино» в исполнении симфонического оркестра;
18 июня, американский джаз - американская вокалистка Дэниз Кинг выступит с джазовым квартетом Виталия Головнева;
20 июня, Варвара Визбор - неповторимый узор из фанка и рока, эстрадного джаза;
26 июня, Junkyard Storytellaz - группа снискала первую славу экспрессивным исполнением и эксцентричными живыми выступлениями;
28 июня, Свидание - молодой коллектив с первых нот любой своей песни проникает в юные сердца простыми текстами и лиричной музыкой;
30 июня, Loqiemean - автор одного из лучших альбомов 2019 года — «Сожги Этот Альбом»;
3 июля, Марсель - известные романтики Петербурга, исполнители хитов «Эта песня для тебя», «Предубеждение и гордость», «Не отдам»
9 июля, Пилот - группа пообещала наполнить концерт атмосферой легендарного альбома «Рыба, крот и свинья»;
10 июля, АукцЫон - легендарный арт-рок коллектив выступит на одной из живописнейших крыш северной столицы;
14 июля, MANIZHA - певица бархотным голосом поет об уникальности каждого человека, его внутренней силе и красоте души;
18 июля, Каста - дерзкие, но лиричные, правдивые и всегда актуальные;
21 июля, Вера Брежнева - обещает вечер добра, любви и позитивной энергии, которая уносит выше крыши;
24 июля, IOWA - группа собирает большие залы по всей России, потому что их концерты — это шквал позитивной энергии, бешеный ритм и, конечно, танцы;
25 июля, Леонид Агутин - поэт-романтик с рок-н-ролльным звучанием;
26 июля, Сурганова и оркестр - первый сольник самой питерской группы на крыше;
3 августа, Вячеслав Бутусов - музыкант сыграет песни легендарной группы Nautilus Pompilius;
4 августа, Ах Астахова - сочетание легкости и жизненности лиричных строк с мелодичным, живым музыкальным сопровождением создают удивительную атмосферу на выступлениях молодой поэтессы;
9 августа, Мальбэк и Сюзанна - исполнит свои главные хиты, а также песни с нового альбома «Плакса»
14 августа, Дима Билан - необычный формат камерного концерта для кумира миллионов, чьи хиты зазвучат в романтичной обстановке на крыше Roof Place;
15 августа, Ева Польна - яркая и харизматичная певица, автор музыки и текстов, неутомимый экспериментатор;
21 августа, Tequilajazzz - самые влиятельные представители российского альтернативного и экспериментального рока из Петербурга;
23 августа, ATL, MNOGOZNAAL, bollywoodFM - представители новой волны рэпа, той самой когорты, которая заставила даже именитых бунтарей признать: «рэп – это новый панк»;
27 августа, Полина Гагарина - любимица миллионов даст большой сольный концерт на крыше;
28 августа, Нервы - группа представит поклонникам свой шестой, вышедший в начале года альбом «Слэм и депрессия»;
5 сентября, Markul - Первую известность в России получил после выпуска клипа "Сухим из воды" и одноименного альбома.
СПРАВКА
Фестиваль Roof Fest (в прошлом Roof Music Fest) существует с 2012 года – это истинно петербургский проект, вобравший в себя красоту музыки, уютную атмосферу, красивый вид на город и залив. Летние концерты на крыше стали уже традиционными для жителей Петербурга и Москвы. В рамках фестиваля уже выступили IOWA, Борис Гребенщиков, Mgzavrebi, СБПЧ, Танцы Минус, Манижа, Billy’s Band, SunSay, Фрукты, Ассаи, KREC и многие другие.
ИСТОЧНИК KP.RU