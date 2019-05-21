Концерты Roof Fest в Санкт-Петербурге летом 2019 года: Полная программа, кто будет выступать

Владимир Пресняков, Вячеслав Бутусов, Дима Билан, АукцЫон, IOWA, Танцы Минус, Леонид Агутин, Полина Гагарина, KREC, Нервы, Пилот, Мальбэк и Сюзанна, Ева Польна, Сурганова и оркестр, Tequilajazzz, Ах Астахова, Свидание, американский джаз и многие другие - организаторы самого питерского open-air Roof Fest назвали имена артистов, которые выступят на крыше на Кожевенной летом 2019 года.

К этому году площадку модернизировали: она стала более просторной и комфортной. Во время всех концертов будет работать фуд-корт и бары, а на случай непогоды предусмотрены крытые зоны.

Концерты Roof Fest в Санкт-Петербурге летом 2019 года: Полная программа

26 мая, Рита Dakota - участница шоу «Фабрика звезд 7», исполнительница хитов «Цунами», «Полчеловека»;

30 мая, KREC, чье имя - синоним слов «Питер», «Лирика» и «Нежность»;

31 мая, Владимир Пресняков - один из самых узнаваемых голосов российской сцены, романтик, музыкант и композитор;

2 июня, Танцы Минус - резиденты отечественного рок-олимпа;

9 июня, Тося Чайкина - выступит на крыше с гимном вечной юности;

13 июня, OBLADAET - рэпер, создающий атмосферу истинной свободы;

15 июня, Симфоническое КИНО - музыка группы «Кино» в исполнении симфонического оркестра;

18 июня, американский джаз - американская вокалистка Дэниз Кинг выступит с джазовым квартетом Виталия Головнева;

20 июня, Варвара Визбор - неповторимый узор из фанка и рока, эстрадного джаза;

26 июня, Junkyard Storytellaz - группа снискала первую славу экспрессивным исполнением и эксцентричными живыми выступлениями;

28 июня, Свидание - молодой коллектив с первых нот любой своей песни проникает в юные сердца простыми текстами и лиричной музыкой;

30 июня, Loqiemean - автор одного из лучших альбомов 2019 года — «Сожги Этот Альбом»;

3 июля, Марсель - известные романтики Петербурга, исполнители хитов «Эта песня для тебя», «Предубеждение и гордость», «Не отдам»

9 июля, Пилот - группа пообещала наполнить концерт атмосферой легендарного альбома «Рыба, крот и свинья»;

10 июля, АукцЫон - легендарный арт-рок коллектив выступит на одной из живописнейших крыш северной столицы;

14 июля, MANIZHA - певица бархотным голосом поет об уникальности каждого человека, его внутренней силе и красоте души;

18 июля, Каста - дерзкие, но лиричные, правдивые и всегда актуальные;

21 июля, Вера Брежнева - обещает вечер добра, любви и позитивной энергии, которая уносит выше крыши;

24 июля, IOWA - группа собирает большие залы по всей России, потому что их концерты — это шквал позитивной энергии, бешеный ритм и, конечно, танцы;

25 июля, Леонид Агутин - поэт-романтик с рок-н-ролльным звучанием;

26 июля, Сурганова и оркестр - первый сольник самой питерской группы на крыше;

3 августа, Вячеслав Бутусов - музыкант сыграет песни легендарной группы Nautilus Pompilius;

4 августа, Ах Астахова - сочетание легкости и жизненности лиричных строк с мелодичным, живым музыкальным сопровождением создают удивительную атмосферу на выступлениях молодой поэтессы;

9 августа, Мальбэк и Сюзанна - исполнит свои главные хиты, а также песни с нового альбома «Плакса»

14 августа, Дима Билан - необычный формат камерного концерта для кумира миллионов, чьи хиты зазвучат в романтичной обстановке на крыше Roof Place;

15 августа, Ева Польна - яркая и харизматичная певица, автор музыки и текстов, неутомимый экспериментатор;

21 августа, Tequilajazzz - самые влиятельные представители российского альтернативного и экспериментального рока из Петербурга;

23 августа, ATL, MNOGOZNAAL, bollywoodFM - представители новой волны рэпа, той самой когорты, которая заставила даже именитых бунтарей признать: «рэп – это новый панк»;

27 августа, Полина Гагарина - любимица миллионов даст большой сольный концерт на крыше;

28 августа, Нервы - группа представит поклонникам свой шестой, вышедший в начале года альбом «Слэм и депрессия»;

5 сентября, Markul - Первую известность в России получил после выпуска клипа "Сухим из воды" и одноименного альбома.

СПРАВКА

Фестиваль Roof Fest (в прошлом Roof Music Fest) существует с 2012 года – это истинно петербургский проект, вобравший в себя красоту музыки, уютную атмосферу, красивый вид на город и залив. Летние концерты на крыше стали уже традиционными для жителей Петербурга и Москвы. В рамках фестиваля уже выступили IOWA, Борис Гребенщиков, Mgzavrebi, СБПЧ, Танцы Минус, Манижа, Billy’s Band, SunSay, Фрукты, Ассаи, KREC и многие другие.