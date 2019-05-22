Ленинградская область готовится к Акатую

Чуваши Ленобласти приглашают гостей на народный праздник Акатуй, что в переводе означает «свадьба плуга». По традиции отмечается он после окончания весенних полевых работ. До начала ХХ века Акатуй был исключительно религиозно-магическим праздником. Главной его частью считалось коллективное моление. Чуваши обращались к верховному богу Туру и добрым духам. Просили у них здоровье, богатство, хороший урожай и прибыль скота. Обычаи изменились после крещения. Тогда Акатуй превратился в веселые народные гулянья с конными скачками, борьбой куреш, конкурсами и другими забавами. Веселье на природе продолжается до позднего вечера: люди общаются, поздравляют друг друга с приходом лета, водят хороводы и поют любимые песни.

В этом году присоединиться к гуляньям чувашей может любой желающий: в Ленинградской области Акатуй встретят с грандиозным размахом. Концерты творческих коллективов, выставка изделий декоративно-прикладного искусства, чувашские национальные игры, спортивные состязания и дегустация национальных угощений - все это ждет гостей

25 мая в парке музея-усадьбы «Приютино» города Всеволожска. На сцене выступят звезды чувашской эстрады: детский фольклорный ансамбль «Асамат», фольклорный ансамбль «Юрату», ансамбль народной песни «Атай» из Чувашской Республики, хореографический ансамбль «Кевер», солисты - лауреаты различных конкурсов. Узнать больше о народных промыслах гости смогут на экспозиции, посвященной 90-летию Героя Советского Союза Андрияна Николаева, а проявить ловкость и точность - на турнире по полевой стрельбе из пневматической винтовки.

Организуют гулянья Дом дружбы Ленинградской области при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, Чувашский национальный конгресс, а также Чувашское культурное общество Ленинградской области. Праздник включен в программу «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области».

Где: музей-усадьба «Приютино», город Всеволожск

Когда: 25 мая

Начало: 12.30