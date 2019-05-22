В Санкт-Петербурге прошел Весенний Кубок чистоты

Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Эта народная мудрость известна давно, однако человек, увы, не такое разумное существо, как кажется. Иначе как объяснить мусорные завалы в скверах и парках? Петербург тоже не исключение: редкий отдыхающий уберет за собой после пикника. Но есть и те, кто не хочет превращения города в свалку. Так, в Северной столице уже в который раз прошли «Чистые игры» - экологический турнир по сбору мусора.

ДЕСЯТЬ ПЛОЩАДОК, ТЫСЯЧА ЧЕЛОВЕК

- Игры придуманы в Петербурге, - рассказывает создатель и идеолог «Чистых игр» Дмитрий Иоффе. - Первый раз мы провели их в 2014 году. За пять лет к нам присоединились 200 городов в России и семь зарубежных государств. Всего проведено уже 489 «Чистых игр».

И если пять лет назад на мероприятие пришли 103 человека, то 18 мая 2019 года в Петербурге «Чистые игры» собрали более тысячи! Турнир проходил на 10 площадках и на пяти локациях в Ленинградской области.

- Этот проект надолго. Мусора и у нас, и в других странах хватает. Мы планируем покрывать все больше и больше территорий, - заверил корреспондента «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» Дмитрий Иоффе.

О том, что число сознательных граждан растет, знают и в Смольном. Власти Петербурга поддерживают «Чистые игры» и его представители также присутствовали на мероприятии. Так, на площадку в Ржевском лесопарке приехал председатель городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец.

- Знаете, современная молодежь отличается одним, на мой взгляд, ценным качеством. Ребята ищут смыслы, идеи. Ищут, чем они могут быть полезны. Поэтому любые проекты, которые влекут за собой изменение окружающего мира, вызывают отклик, - уверена Юлия Аблец. – Тем более, когда они, как «Чистые игры», облечены в веселую, интерактивную форму. Тогда ребята могут не только помочь природе, но и хорошо провести время.

Председатель молодежного комитета уверена, что нынешнее поколение более вдумчивое и ответственное. Если в советское время главенствовало слово «надо», то сейчас подростки в первую очередь задают себе вопрос «зачем». Зачем я буду мусорить? Лучше убрать и вокруг станет чище.

- Появляется все больше нужных и интересных проектов, потому что ребята задумываются, для чего они живут и чем могут помочь окружающим. За этой осознанностью большое будущее. Мы вместе будем менять жизнь к лучшему, - считает Юлия Сергеевна. - Молодежь – самая активная часть населения, которая не любит сидеть на месте.

«Чистые игры» - экологический турнир по сбору мусора.Фото: Петр КИБЕР

БОЛЬШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАЧИНАЮТСЯ С МАЛОГО

При этом Смольный открыт к диалогу с подрастающим поколением. Власть готова слышать аргументированную критику и работать вместе с активными и сознательными петербуржцами. И даже в таком непростом вопросе, как грядущая мусорная реформа. В конце концов, кому как не участникам Кубка чистоты знать, как обращаться с отходами?

- Мы сейчас проводим конкурс на должности советников губернатора и как раз такие молодые ребята в нем участвуют. Я уверена, многие присутствующие здесь могли бы прийти на работу в правительство города, - считает Юлия Аблец. - Мусорная реформа начинается не где-то там наверху, а здесь. С самого себя, когда ты встал субботним утром, взял мешок и пошел убирать сквер или парк. Из этих маленьких дел и начинаются большие изменения.

Как пример диалога власти и общества глава комитета по молодежной политике назвала первое легальное граффити, появившееся в Петербурге. То, что еще недавно казалось невозможным, наконец, произошло.

И конечно же такое масштабное мероприятие как «Чистые игры» не обошлось без поддержки спонсоров. Так, информационным партнером «Кубка чистоты» стала «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», а финансовую поддержку проекту оказали крупные городские, федеральные и даже международные компании. Одним из основных партнеров проекта стала торговая сеть «Лента». О том, почему компания помогает «Чистым играм», корреспонденту «КП-Петербург» рассказала руководитель по связям с общественностью и госорганами «Ленты» Мария Филиппова.

- Сегодня мы участвуем в 30-ых «Чистых играх» по всей стране, и нам это доставляет большое удовольствие. Наши сотрудники часто принимают участие в подобных мероприятиях, - подчеркнула Мария. – Это люди разного возраста.

При этом «Лента» сотрудничает с «Чистыми играми» второй год подряд и уже договорилась с организаторами о партнерстве на следующий сезон.

- Нам очень важно, чтобы наш родной город был чистым. Чтобы петербуржцы могли отдыхать в парках с удовольствием и не видеть вокруг себя мусора. Но, конечно, мы радеем не только за Петербург, но и за все 88 городов, где присутствует наша торговая сеть, - заявила представитель «Ленты».

Согласны с этим и в строительной компании ЦДС – еще одном партнере «Чистых игр».

- Мы строим дома для жизни, для людей. И хотели бы, чтобы жизнь петербуржцев была комфортной. Мы уделяем большое внимание вопросам экологии, поэтому поддерживаем проект и будем продолжать это делать. Наши сотрудники также принимают участие в «Кубке чистоты» на всех десяти площадках в Петербурге, - рассказала менеджер по внутренним коммуникациям ЦДС Юлия Ерофеева. – Это отличный проект. Спасибо всем неравнодушным и активным людям, благодаря которым это движение набирает силу.

Приятно осознавать, что вопросами чистоты города и экологии в стране интересуются не только российские компании, но и международные. Еще одним партнером «Чистых игр» стала британо-голландская компания Unilever. Один из крупнейших в мире производителей пищевой продукции, бытовой химии и косметики уже давно не равнодушен к вопросам устойчивого развития и социальной ответственности.

- Уже более 8 лет наша компания реализует План устойчивого развития и повышения качества жизни, одним из ключевых направлений которого является снижение воздействия на окружающую среду от нашей деятельности. Мы присоединились к «Чистым играм», поскольку этот проект отвечает нашим ценностям, - рассказал представитель Unilever Александр Рожков.

- Как участник «Кубка чистоты», хочу сказать, что это был крайне позитивный опыт для каждого члена нашей команды и мероприятие нам очень понравилось. Обязательно поделимся этим со всеми коллегами и позовем их на игры в следующий раз, - добавил Александр.

18 мая 2019 года в Петербурге «Чистые игры» собрали более тысячи участников!Фото: Петр КИБЕР

ИТОГИ «КУБКА ЧИСТОТЫ»

Но вернемся, собственно, к главному – соревнованиям и подведем итоги. Так в Ржевский лесопарк, ставший одной из самых крупных площадок проекта, прибыли несколько десятков команд по четыре человека в каждой. За полтора часа активных поисков в лесу и на полянах, экоспортсмены принесли к месту сбора кучу старых покрышек и горы мешков с «подарками», оставленных на природе не столь чистоплотными петербуржцами.

Были среди находок и так называемые артефакты – интересный мусор, за который вручали отдельный приз. В частности, участники обнаружили строительную каску, старые ботинки, кожаную куртку и даже машину. Правда, притащить ржавый ВАЗ-2106 не удалось – авто прочно вросло в землю. Его пообещали откопать позднее.

Ну, а пока мусор складывали в приготовленные контейнеры, участники угощались чаем с пирогами, а организаторы определили победителей.

Третье место заняли юные жители Красногвардейского района, на втором оказалась сборная «Ленты», а первыми стала детская команда «Эко-звездочки» – мама и трое малышей.

- На самом деле двое – дочка и сын мои, а еще одна девочка – дочка подруги, - рассказала капитан команды номер 37 Наталья Гончарова. – Наш девиз был «очистим все до звездного блеска» и нам это удалось!

Рецепт победы оказался простым – команда побежала в ту сторону, куда направилось меньше всего соперников.

- Дети быстро-быстро собирали все в мешки, а я была основной тяговой силой – таскала их к месту сбора. Прикатила несколько огромных покрышек. Три мешка стекла собрали. Малыши много крышек от бутылок принесли, за что нам дополнительные баллы начислили, - добавила Наталья.

Победа стала для «Эко-звездочек» приятной неожиданностью, хотя результат закономерен. Они участвуют в соревнованиях во второй раз. В прошлом году малыши оказались пятыми. Сегодня за победу им вручили грамоты и толстовки с фирменным логотипом «Чистых игр». И совершенно точно, что нынешние триумфаторы придут на «Кубок чистоты» и в следующем году.

- Мероприятие шикарное, очень позитивное. Мои дети с горящими глазами бегали и собирали мусор. Это наш родной район, мы живем здесь и хотим, чтобы вокруг было чисто. Спасибо организаторам за идею проводить такие веселые и полезные мероприятия, - улыбнулась Наталья.