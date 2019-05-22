Взорвавшая Сеть пышными формами внучка Боярского прошлась по красной дорожке

После того, как на просторах Сети распространились соблазнительные снимки 20-летней внучки Михаила Боярского Екатерины в купальнике, сразу стали появляться и ни на чем не основанные слухи о ее личной жизни. Екатерина никогда раньше не появлялась с родственниками на светских мероприятиях и была удивлена такому вниманию со стороны прессы. Но вчера девушка решилась и впервые вышла на красную дорожку. Она посетила фестиваль «Виват кино России!» в компании бабушки - Ларисы Луппиан и знаменитого деда. Перед собравшимися фотокорреспондентами Екатерина уверенно продефилировала в элегантном черном платье.

Она также опровергла некоторые факты, которые распространились о ней в средствах массовой информации.

- Коллегам из СМИ конечно виднее, но, я пока не планирую выходить замуж и никогда не училась за границей. Ездила только в языковой лагерь на 2 недели, - сообщила Екатерина в Instagram.

kboyarskaya98 Всероссийский кинофестиваль Виват кино России!

Дочь поспешил успокоить в соцсети отец, депутат Госдумы Сергей Боярский.

- Теперь ты понимаешь, как это работает! Главное, относиться к этому с улыбкой и пониманием, ведь все мы порой заблуждаемся и принимаем вымысел за чистую монету,- написал он.