2019-05-22T12:38:48+03:00
Телевизор

Финалист первого сезона шоу «ПЕСНИ» на ТНТ Джей Мар написал новый гимн Санкт-Петербургу

В День города 26 мая жители города станут ее первыми слушателями
Степан СТЕПАНОВ
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Джей Мар.Джей Мар.Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ
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В этом году Санкт-Петербургу исполняется 316 лет. В честь этого события звезда телеканала ТНТ, финалист первого сезона шоу «ПЕСНИ» Джей Мар подарит городу молодежный гимн и раскачает весь Невский.

26 мая на Невском проспекте в честь дня рождения города начнется дневная развлекательная программа. В финале Джей Мар исполнит песню, специально написанную для Санкт-Петербурга – жители города станут ее первыми слушателями.

Невский проспект (Напротив Гостиного двора), 13.00-15.00

Вход свободный!

Напомним, шоу «ПЕСНИ» - настоящий социальный лифт, способный сделать из малоизвестных музыкантов популярных и востребованных артистов. Сейчас на ТНТ близится к завершению уже второй сезон проекта. В каждом выпуске ребята из команд Black Star и «Газгольдер» выпускают треки, которые завоевывают чарты Apple Music. 1 июня состоится финал шоу и станет известно, кто из них получит главный приз – 6 миллионов рублей и заветный контракт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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