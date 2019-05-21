Финалист первого сезона шоу «ПЕСНИ» на ТНТ Джей Мар написал новый гимн Санкт-Петербургу

В этом году Санкт-Петербургу исполняется 316 лет. В честь этого события звезда телеканала ТНТ, финалист первого сезона шоу «ПЕСНИ» Джей Мар подарит городу молодежный гимн и раскачает весь Невский.

26 мая на Невском проспекте в честь дня рождения города начнется дневная развлекательная программа. В финале Джей Мар исполнит песню, специально написанную для Санкт-Петербурга – жители города станут ее первыми слушателями.

Невский проспект (Напротив Гостиного двора), 13.00-15.00

Вход свободный!

Напомним, шоу «ПЕСНИ» - настоящий социальный лифт, способный сделать из малоизвестных музыкантов популярных и востребованных артистов. Сейчас на ТНТ близится к завершению уже второй сезон проекта. В каждом выпуске ребята из команд Black Star и «Газгольдер» выпускают треки, которые завоевывают чарты Apple Music. 1 июня состоится финал шоу и станет известно, кто из них получит главный приз – 6 миллионов рублей и заветный контракт.