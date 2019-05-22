Первая Библия на русском языке и уникальная пластинка Queen уйдут с молотка в Петербурге

Внимание коллекционеров не только Петербурга, но и всего мира, в начале лета будет приковано к XII аукциону «Редкие книги. Графика. Винил». Российский аукционный дом, расположенный в доме № 5 на переулке Гривцова, выставит на продажу более 340 уникальных лотов. Аналогов на некоторые из них невозможно найти во всем мире.

Среди лотов на аукционе появится особо редкий экземпляр, который можно назвать сенсационной находкой. Далеко не каждая библиотека может похвастаться таким экспонатом. Знаменитая Острожская Библия – это первое издание Библии на русском языке. Публикация датируется 1581 годом. Книга является вершиной издательского искусства первопечатника Ивана Федорова.

В Петербурге продадут первую Библию на русском языке Фото: Организаторы аукциона

Сейчас в мире насчитывается всего 334 такие книги. Хотя тогда в XVI веке Библия была выпущена тиражом от 1000 до 1500 экземпляров. Начальная цена лота – полмиллиона рублей.

Среди сенсационных лотов на торгах 1 июня представят редкие издания великих поэтов. Так, с молотка может уйти первая книга альманаха «Северные цветы» 1825 года с такими произведениями Александра Пушкина как «Песнь о Вещем Олеге», «Демон», «Прозерпина» и отрывки из «Евгения Онегина». Стоимость этого лота оценивается в 150-170 тысяч рублей.

Также с молотка уйдет уникальный экземпляр с произведениями Пушкина Фото: Организаторы аукциона

Самое дорогое издание предстоящих торгов и, возможно, самая невероятная находка экспертов Российского аукционного дома - это последнее прижизненное издание Марины Цветаевой – сборник «После России. 1922-1925». Эта книга сама по себе редкость, потому что она была издана тиражом всего 500 экземпляров, при этом 100 из них в продажу не поступали.

Автографы всех участников группы и альбомы можно будет приобрести за небольшие деньги Фото: Организаторы аукциона

Еще один интересный лот – оригинальный английский бокс-сет всех тринадцати альбомов группы Queen. Все диски – в уникальных белых обложках, в комплекте с двумя информативными фото-буклетами и гастрольной картой. Бонусом идет дополнительный, уникальный четырнадцатый альбом с неизданными и редкими песнями группы. А также автографы всех участников группы, включая Фреди Меркьюри.

Также коллекционеры получат шанс стать счастливыми обладателями оригинального лимитированного издания финального альбома легендарной британской группы The Beatles, Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin. Из отечественных исполнителей – редкое лимитированное издание последнего альбома знаменитой ленинградской группы «Кино», а также оригинальный плакат ленинградской группы «Аквариум», отпечатанный в 1988 году.

Сам аукцион состоится 1 июня 2019 года. Диапазон начальных цен за редкие вещи варьируется до тысячи рублей до 1,2 миллионов.