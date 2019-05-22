Молодежная регата Makarov Sailing Cup 2019 состоится в Кронштадте

В субботу, 25 мая на территории форта «Константин» в Кронштадте пройдет молодежная парусная регата Makarov Sailing Cup 2019, организованная при поддержке министерства транспорта РФ.

Регата пройдет в рамках научно-практической конференции ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова «Макаровские чтения». Однако, в этом году попробовать себя в качестве яхтсменов смогут не только студенты легендарной Макаровки, но и других ведущих вузов Санкт-Петербурга.

Все участники гонки прошли строгий отбор: специальная комиссия, состоящая из руководства университета и представителей MSC, оценивала учебные достижения студентов и активность во внеучебной деятельности альма-матер.

Makarov Sailing Cup дает петербургским студентам возможность получить уникальный опыт и незабываемые эмоции: настоящая парусная гонка под руководством опытных шкиперов наряду с сотрудниками крупнейшей логистической компании, награды от первых лиц морской индустрии и фирменная экипировка на память.

В этом году местом проведения регаты выбрана живописная территория Форта Константин и вейк-парка Kingwich в Кронштадте. Гоночная дистанция пройдет на акватории Невской губы яхт-клуба Форт Константин.

Соревнование проводится в двух зачетных группах яхт класса Beneteau PLATU 25 и Open 800. Всего 70 участников регаты поднимутся на борт 14 парусных лодок.

Расписание регаты:

11-00 - торжественное открытие;

11-50 - выход из гавани;

12-20 - старт первой гонки;

не позднее 15.00 – старт последней гонки;

16-00 – награждение;

17.00 - окончание мероприятия.

Когда: 25 мая с 10.00 до 17.00

Где: Форт «Константин», Кронштадт