Петербуржцы сами будут распоряжаться городской казной

На что потратить деньги налогоплательщиков в первую очередь? Власти Петербурга спросят об этом у самих налогоплательщиков. Жители Северной столицы смогут распоряжаться городским бюджетом так же легко, как своим семейным. Правда, для этого инициатива должна будет пройти отбор строгой комиссии.

С законопроектом об «инициативном бюджетировании» к коллегам обратился депутат Денис Четырбок. На заседании сегодня, 22 мая, в городском парламенте его поддержали в первом чтении.

Парламентарий предлагает ввести в обиход конкурсные отборы проектов жителей города. Решать, какие из инициатив достойны вложений, будет специальная комиссия из чиновников, депутатов и общественников.

– Участники инициативного бюджетирования – это жители Петербурга, инициативные группы, индивидуальные предприниматели, юридические лица, работающие в Петербурге, органы государственной власти города, – поясняет документ.

Главная цель – вовлечь петербуржцев в распределение бюджета: с их помощью власти поймут, что действительно нужно городу. А там и повышение эффективности затрат и даже экономия казны не за горами.

– Во-первых, такой механизм позволит объединить всех – и власти разных уровней, и самих жителей – в решении общих проблем города, – поясняет Денис Четырбок. – Во-вторых, он поможет решить точечные, наболевшие вопросы, которые складывались годами и до сих пор остаются проблемными. Нам обязательно нужно привлекать к участию молодых ребят. Они, как никто другой, идут в ногу со временем, более мотивированные и продвинутые, поэтому для них бюджетирование – это отличная возможность проявить себя и выступить новатором в решении какого-то социально значимого вопроса.

Прообразом «инициативного бюджетирования» стал проект «Твой бюджет», который запустили еще в 2016 году. Шесть районов-победителей, которых уже определили в феврале, получат по 15 миллионов на реализацию идей «из народа».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что изменится в Петербурге к 2021 году: Чинить фасады будут чиновники, а развивать районы – рядовые петербуржцы

Чисто, красиво и с надеждой на лучшее прошло сегодняшнее заседание в Смольном. Чиновники обсудили три темы, важные для всех горожан: уборку улиц, безопасность и сохранность фасадов и светлое будущее (подробности)