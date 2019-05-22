В Красносельском районе разгорается конфликт между градозащитниками и церковью

В городском парке назревает конфликт между активистами и церковью из-за строительства храма. Знакомая тема, не правда ли? Только на этот раз речь идет не о Екатеринбурге, а о Северной столице. В Красносельском районе общественники и местные жители выступили против застройки Южно-Приморского парка – по их словам, РПЦ хочет возвести там целый храмовый комплекс площадью 17 тысяч квадратных метров. «Комсомолка» разбиралась в ситуации.

Отрезать по кусочку

В 2006 году часть Южно-Приморского парка между Петергофским шоссе и улицей Маршала Захарова отвели под строительство небольшой церкви. Местные жители уже тогда были против любой застройки на территории парка, но власти заверили их в том, что деревянный храм высотой с окрестные деревья никому не помешает. Однако вскоре вслед за деревянным храмом на площадке вырос каменный, а несколько дней назад прицерковную территорию вообще огородили строительным забором. Одновременно с этим в соцсетях появилась информация с официального сайта прихода – фотографии и эскизные проекты, на которых изображен огромный храмовый комплекс с колокольней, хозяйственным двором и жилым зданием для священнослужителей и их семей («дом причта»).

И все, как говорится, завертелось. Сначала у пресловутого забора собрался импровизированный народный сход. Горожане попытались выяснить, что все это значит, и зачем отдавать кусок парка под очередной храм. Толкового ответа не получили и решили действовать другими методами – организовали сбор подписей против застройки и подали в администрацию Красносельского района уведомление о проведении митинга 27 мая.

История повторяется?

В некоторых городских СМИ на фоне этих событий уже появились рассуждения о «екатеринбургском сценарии», который, якобы, пришел в Петербург. Но сами активисты отмечают: они не столько «против храма», сколько «за парк».

- Мы против любой застройки на его территории, - рассказал «Комсомолке» градозащитник и общественный деятель Красимир Врански. - Тем более мы вот уже несколько лет пытаемся вернуть земли, на которых расположен парк, в категорию ЗНОП – то есть, «зеленых насаждений общего пользования». Потому что сейчас о ней, фактически, никто не заботится – деревья умирают, тротуары убитые, лужайки заросли травой.

Между тем в самом приходе взволнованную общественность поспешили успокоить: никакого капитального строительства не будет. А за забором идет благоустройство территории – скоро там проложат дорожки, установят туалеты, организуют площадку для отдыха и стоянку легковых автомобилей.

- Действительно, когда-то у нас была такая идея – возвести большой храмовый комплекс, - рассказала «КП» секретарь прихода храма Покрова Божьей Матери Любовь Христенко. – Но в итоге мы от нее отказались. Во-первых, это очень затратно, во-вторых, время показало, что сейчас нам такого просто не осилить.

По словам Христенко, от своих намерений приход не отказывается – но воплотить их в жизнь, скорее всего, удастся только через несколько десятков лет.

В отрыве от местности

Однако активистов такое объяснение не совсем устроило. Так, отмечают они, не совсем ясно, зачем на туалеты и дорожки тратить три года (а именно такой срок указан на информационном щите рядом с забором). И почему перед тем, как браться за благоустройство новой площадки, не привести в порядок старую, возле улицы Маршала Захарова, куда во время строительства каменного храма сваливалась земля и прочий мусор? При этом защитники парка отмечают: добиваться ответов на все эти вопросы они намерены мирным путем.

- Никакого «екатеринбургского сценария у нас не будет, - подытожил Врански. – Все-таки в Петербурге есть традиция слушать друг друга и вести диалог.

Нашлись у храма, впрочем, и свои сторонники. Их главный аргумент – те самые 17 тысяч квадратных метров, которые комплекс может занять. В отрыве от местности число на самом деле страшное. Но сам парк раскинулся на площадки в 58 гектар – 580 тысяч квадратных метров. Нетрудно посчитать, что комплекс, даже если его действительно построят, отхватит всего чуть меньше трех процентов территории.

Впрочем, на это у активистов нашлись свои возражения.

- Эта территория изначально была парком, - отмечает Врански. – И в прошлом году, когда мы подавали очередные поправки в ЗНОП, чтобы вернуть ей прежний статус, нас поддержал Комитет по градостроительству и архитектуры. То есть, уже даже власти говорят: да, нужно это сделать.

Как бы то ни было, конфликт до конца не решен. И очередной его виток, по всей видимости, следует ждать 27 мая.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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