В Питере – шутить! VI StandUp Фестиваль SPB 2K19 на Рубинштейна

Рубинштейна уже давно превратилась в самостоятельный бренд и одну из главных точек бар-хоппинга по-петербургски. Уже в середине июня к числу поводов срочно взять такси и отправиться в центр гуляний всего города добавится ещё один: проведение самого масштабного StandUp Фестиваля в России!

В 2018 году проект отметил пятилетний юбилей и за 11 дней объединил 10 стендап-сообществ, 200 участников и 10 000 зрителей. В 2019 ставки ещё выше, а масштаб круче! С 14 по 16 июня комики со всей России и стран Зарубежья получат шанс заявить о себе и представить свои монологи в 20 барах на Рубинштейна. Ограничений по формату нет: прожарка, roast battle, сет-лист, сольное выступление, импровизационное шоу и т.д., правило одно – быть смешным. Кому это удастся и кто поборется за победу в различных номинациях, будут решать представители топовых стендап-клубов.

Сама улица в эти дни станет пешеходной. Гости смогут увидеть арт-объекты, шоу иллюзионистов и уличные спектакли, посмотреть кино под открытым небом или даже подняться на сцену от официального партнёра «Клинское Безалкогольное». Отдельно стоит отметить и вечернюю программу: гала-концерт с участием самых заметных героев дня и комиков из шоу Stand Up на ТНТ, Stand-Up Club #1, StandUp Store Moscow, Standup Petersburg, LABELcom и других объединений. Всё происходящее на главной сцене будет транслироваться онлайн во «ВКонтакте», а телевизионную версию фестиваля зрители увидят на телеканале ТНТ в конце лета-начале осени.

VI StandUp Фестиваль SPB 2K19

14-16 июня

Улица Рубинштейна, Санкт-Петербург