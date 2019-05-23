Хоккейные династии: У легендарного тренера Виктора Тихонова внук - звезда СКА, а у вратаря Максима Воробьева сын дебютировал в чемпионате МХЛ

ЗОЛОТО ДЛЯ ВЕЛИКОГО ДЕДУШКИ

Отец и дедушка центрального нападающего СКА Виктора Тихонова - известные хоккейные тренеры. Основатель династии – легендарный Виктор Васильевич – считается одним из лучших специалистов за всю историю хоккея. Трижды он приводил отечественную сборную к победе на Олимпиаде (1984, 1988, 1992) и восемь раз на чемпионатах мира. Его ЦСКА 12 раз подряд завоевывал звание чемпионов СССР. Виктор Тихонов – старший один из создателей непобедимой «Красной Машины».

Его сына Василия Тихонова можно было назвать человеком мира. Он начинал тренировать еще в СССР, потом успешно работал в Финляндии, Швейцарии, шесть лет отработал в НХЛ, помощником главного тренера «Сан-Хосе Шаркс». Там же, в Калифорнии, делал первые шаги на льду и его сын, Виктор. Причем, кататься на коньках он начал практически сразу, как только научился ходить.

– Дед всегда подбадривал, даже если играл плохо, – рассказывал Тихонов-младший. – Всегда искал плюсы. А отец, наоборот, мог «вставить». Но, правда, только если на то есть повод. Баланс!

Естественно, мимо паренька с такой родословной в НХЛ не могли пройти мимо. «Аризона» выбрала его в первом раунде, но в звезду хоккея Виктор вырос уже в СКА. И за годы выступления за петербургскую команду пережил две страшные трагедии.

Виктор Тихонов-старший трижды приводил отечественную сборную к олимпийскому золоту. Сегодня у Тихонова-младшего тоже подрастает сын, но пойдет ли он по стопам своих предков - пока говорить рано.

7 августа 2013 года трагически погиб его отец. В процессе монтажных работ в Москве дом Василия Тихонова был затянут монтировочной сеткой. Тренер, опасаясь, что квартирные воры могут приникнуть по этой сетке к нему в квартиру, попытался ее срезать. Но не удержался и выпал из окна четвертого этажа…

Через год не стало и Виктора Васильевича, тяжело переживающего уход сына. Правда, он еще успел застать триумф внука. На чемпионате мира – 2014 в Минске форвард СКА в составе российской сборной добыл золото, стал лучшим бомбардиром и был признан лучшим нападающим турнира. Заработанную медаль, Виктор не думая, отдал своему деду, прямо в чемпионской раздевалке. Это награда стала последней в жизни главы хоккейной династии. И, вероятно, самой ценной! Надо было видеть тогда счастливые глаза дедушки!

Виктор Тихонов-дед и Виктор Тихонов-внук.25.05.2014

Интересно, что хоккейную династию Тихоновых сейчас продолжает не только Виктор, но и его старшая сестра – Татьяна. Сейчас она получает образование в Финляндии. И в местной прессе заявила, что хочет стать первой в мире женщиной-тренером, которая возглавит мужскую хоккейную сборную. Причем, в детстве Татьяна была хоккейным наставником Виктора - занималась с ним по просьбе отца.

КЛАН ВОРОБЬЕВЫХ

Три представителя этой семьи занимают сейчас высокие должности в армейском клубе. Своеобразный рекорд.

Петр Ильич, Воробьев-старший – заместитель генерального директора СКА по подготовке резерва. Илья Петрович, Воробьев-средний – с июля прошлого года главный тренер СКА (и по совместительству национальной сборной).

Алексей Петрович, Воробьев-младший – тренер команды ВХЛ «СКА-Нева». Пока просто тренер. Не главный. Пока.

В семье признают, что всех своих успехов Илья Воробьев добился сам. Источник: Федерация хоккея России.

Первым в клубе из Петербурга появился Петр Ильич. Он долгое время был гораздо известнее своего сына. Мэтр отечественной тренерской школы еще в 1992-м году побеждал с молодежной сборной на чемпионате мира, год спустя выиграл турнир Межнациональной хоккейной лиги (предвестница КХЛ) и золото взрослого первенства планеты в качестве ассистента Бориса Михайлова. Десятки других наград Ильича и многих воспитанных им звезд российского хоккея – тема для отдельного материала.

Впрочем, и в судьбе своих сыновей он принимал самое активное участие. Многие шутили, что Петр Ильич «пристроил» своих детей. Как и в каждой шутке здесь только доля шутки.

Воробьев-младший не отрицает отцовского участия в своей судьбе.

– Что скрывать, со мной так и было, - говорил Алексей. - А брат Илья, конечно, пробивался самостоятельно. У него и заслуги, и кубки, и работа в сборной. Здесь отец никакого участия не принимал. Илья заслужил эту работу.

Впрочем, и нынешний тренер СКА и сборной – во многом отцовский «проект». Именно, Петр Ильич в свое время уговорил руководство «Локомотива» сделать сына своим помощником.

Петр Воробьев с женой и сыном на отдыхе. источник: Личный архив героя публикации.

Уже потом, весной 2012-го Воробьева-среднего позвали в Магнитогорск, где спустя несколько лет началась его карьера главным. Ну, а дальше на Воробьева обратил внимание и СКА. Злые языки утверждают, что без «подсказки» папы не обошлось. Хотя за плечами Ильи Петровича уже была победа в Кубке Гагарина с «Магниткой» и работа помощником в национальной сборной.

Кстати, сам основатель династии категорически отрицает, что принимал участие в судьбе своих наследников.

– Ни Илью, ни Алексея я на тренерский мостик не тащил, – отмечал Петр Воробьев. – Я-то знаю, что тренер – не самая благодарная профессия. Запоминаются победы, да и те быстро стираются из памяти. А стоит проиграть… Судьба у тренеров такая: два-три матча проиграл – пинок под зад.

А КТО ЕЩЕ?

Детство еще одного звездного армейца Наиля Якупова проходила под присмотром отца Раиля. Папа форварда был директором ДЮСШ «Нефтехимик» (Нижнекамск), где Наиль постигал азы хоккея.

Раиль Якупов. Автор Илья СМИРНОВ

А сейчас Раиль Якупов работает спортивным директором «Нефтехимика», и очень мечтает, чтобы сын поиграл за родной клуб под его руководством. Возможно, это и произойдет! Контракт Якупова-младшего со СКА в мае завершился.

Еще двум представителям известных в Петербурге хоккейных фамилий пока только пророчат звездное будущее. Зато очень яркое.

Легендарный вратарь СКА Максим Соколов в этом сезоне работал тренером «молодежки» армейцев «СКА-1946». И дождался дебюта своего сына, тоже Максима, в чемпионате молодежной хоккейной лиги.

Максим Соколов. Автор Илья СМИРНОВ

18-летний паренек, очень походящий на своего отца, провел уже два матча в МХЛ и вполне способен со временем стать основным вратарем команды топ-уровня. Интересно, что второй сын Соколова, Арсений, тоже был хоккейным вратарем школе СКА, но потом перешел в фехтование.

Одногодка Максима Соколова-младшего - Алексей Цыплаков из «СКА-1946» уже входит в юниорскую сборную России. Его отец - Юрий Цыплаков всю игровую карьеру провел в СКА, за который выступал одиннадцать сезонов. Играл Цыплаков-старший и за сборную России на чемпионате мира.

Юрия Цыплаков. Федерация хоккея России

А повесив коньки на гвоздь, стал известным арбитром – сейчас он продолжает судить матчи КХЛ. Забавно, что, как и у Соколовых, у Цыплаковых даже амплуа совпадают! Алексей Цыплаков, как и его отец, - центральный нападающий.