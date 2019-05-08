2019-05-23T11:19:17+03:00
Новости компаний

Уважаемые ветераны, дорогие жители нашего города

Примите от Группы «Эталон» искренние поздравления с Днем великой Победы
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Генеральный директор Группы «Эталон» Геннадий ЩЕРБИНА. Фото: Личный архив.Генеральный директор Группы «Эталон» Геннадий ЩЕРБИНА. Фото: Личный архив.
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74 года мы живем мирно благодаря подвигу наших отцов, дедов, прадедов. И сегодня мы отдаем долг памяти всем, кто принял на себя удар врага, кто не дожил до светлого Дня Победы, но верил в него! Мы преклоняемся перед ветеранами, пережившими страшные бои, блокаду, потерю близких и голод. Мы гордимся поколением победителей, которое подарило нам жизнь, свободу и мир!

Каждый ветеран, блокадник для нас - это эталон мужества, смелости и стойкости. Низкий поклон героям Великой Отечественной войны, которые защитили нашу Родину ценой своей жизни. Слава тем, кто восстанавливал страну из руин, возрождал Ленинград после блокады, кто строил наше светлое настоящее и будущее!

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Группа «Эталон» бережно относится к истории тех мест, где возводит свои дома, сохраняя для потомков память о подвиге нашего народа. Наша компания реставрирует и открывает новые мемориалы, чтобы напоминать подрастающему поколению о мужестве и героизме простых людей.

Дорогие ветераны, наши герои, желаем вам и вашим родным крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия!

Уважаемые петербуржцы, сохраните память о бессмертных подвигах в ваших сердцах и сердцах ваших детей!

С Днем Победы!

С уважением, генеральный директор Группы «Эталон» Геннадий ЩЕРБИНА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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