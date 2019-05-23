Уважаемые петербуржцы

Сегодня наш общий праздник, который объединяет всех, кто любит Петербург и трудится на его благо.

За свою историю Северная столица прошла через многие испытания.Тяжелейшим из них стала блокада в годы Великой Отечественной войны.Но Ленинград выстоял, показав всему миру пример великой силы духа,мужества, стойкости и патриотизма.

Сегодня Петербург - живое воплощение немеркнущей славы России,ее героической истории. Это динамично развивающийся мегаполис с грандиозными перспективами, сохранивший свой неповторимый облик и уникальную красоту. Современный Петербург удивляет, радует красивыми видами и вдохновляет! Но главное богатство Петербурга - его жители,отдающие свои силы, талант и знания ради его процветания, искренне любящие свой город.

Петербург уверенно смотрит в будущее. Он стабильно развивается,наращивает свой экономический,промышленный, инновационный и образовательный потенциал. И мы со своей стороны делаем все, для того чтобы в нашем городе было удобно жить и отдыхать.

У каждого из нас свой Петербург,и для каждого он уникален. Однако неизменным остается одно: мы все любим наш город, гордимся его многолетней историей и традициями, восхищаемся красотой его старинных построек и радуемся современным решениям. Нас всех объединяет горячее желание видеть его комфортным и процветающим, поэтому мы ежедневно вносим свой вклад в жизнь и будущее нашего города.

Пусть Санкт-Петербург строится,хорошеет и процветает! Пусть жители города берегут его, украшают, чтут и с искренней гордостью произносят:«Я - петербуржец!»

От всей души поздравляю петербуржцев и гостей города с этим замечательным праздником, желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и новых успехов. Любите наш город!

Генеральный директор Группы «Эталон» Геннадий ЩЕРБИНА.