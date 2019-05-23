2019-05-23T12:37:18+03:00
Звезды

«На женатого глаз положила»: Поклонники Галкина и Пугачевой обрушились на Бузову с критикой

Причиной этого явилось сообщение под семейным фото пары, которое оставила телеведущая
Мила БУКЕ
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Максим Галкин и Алла Пугачева счастливы вместе уже много лет и воспитывают двоих детей.Максим Галкин и Алла Пугачева счастливы вместе уже много лет и воспитывают двоих детей.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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На днях Максим Галкин выложил очередное милое семейное фото в свой Instagram. На снимке он нежно обнимает свою супругу Аллу Пугачеву, которая смеется и, к слову, отлично выглядит в свои года.

«Никто и ничто не может омрачить нам нашего радужного настроения», - подписал фото 42-летний артист.

Поклонники принялись писать восхищенные комментарии: «Красота, счастье и любовь зашкаливают. Обожаем вас, будьте счастливы». Однако позитивные сообщения быстро сменились негативом. Дело в том, что 33-летняя певица Ольга Бузова, увидев счастливое семейство, не смогла остаться в стороне.

«Привет от тебя передали. Спасибо», - прокомментировала телеведущая, добавив милый смайлик.

Верные фанаты, тут же обрушились на Бузову с критикой:

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Ольга Бузова не скрывает, что очень хочет влюбиться.
234586 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

«Бузова как всегда - только о себе»;

«Лишь бы где-то примазаться, тебе до этих звезд никогда не дорасти, к счастью»;

«Оставить такой комментарий под семейным фото? Это сильно, вагон ума и деликатности»;

«Мало половин, мало, мало половин, ты открываешь мир чужих мужчин»;

«И здесь умудрилась о себе любимой. Тактичности ноль, нужно быть идиоткой, чтобы под фото, где мужик с женой, сказать, что он ей привет передал, и смайлик с сердечками пришпандорить»;

«Максим, ну наберитесь хоть вы смелости, скажите этой идиотке пару ласковых, ну она же в первую очередь показывает неуважение к вашей жене таким комментарием»;

«На женатого глаз положила»;

«Оля ты-то куда лезешь? Там занято», - накинулись поклонники звездной пары на Бузову.

Но, похоже, семейной паре Галкин-Пугачева, которая вместе уже 9 лет, все равно на волну негатива. На снимке они весело смеются, и, кажется, правда, ничто не может омрачить их радужное настроение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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