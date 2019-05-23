«На женатого глаз положила»: Поклонники Галкина и Пугачевой обрушились на Бузову с критикой
На днях Максим Галкин выложил очередное милое семейное фото в свой Instagram. На снимке он нежно обнимает свою супругу Аллу Пугачеву, которая смеется и, к слову, отлично выглядит в свои года.
«Никто и ничто не может омрачить нам нашего радужного настроения», - подписал фото 42-летний артист.
Поклонники принялись писать восхищенные комментарии: «Красота, счастье и любовь зашкаливают. Обожаем вас, будьте счастливы». Однако позитивные сообщения быстро сменились негативом. Дело в том, что 33-летняя певица Ольга Бузова, увидев счастливое семейство, не смогла остаться в стороне.
«Привет от тебя передали. Спасибо», - прокомментировала телеведущая, добавив милый смайлик.
Верные фанаты, тут же обрушились на Бузову с критикой:
«Бузова как всегда - только о себе»;
«Лишь бы где-то примазаться, тебе до этих звезд никогда не дорасти, к счастью»;
«Оставить такой комментарий под семейным фото? Это сильно, вагон ума и деликатности»;
«Мало половин, мало, мало половин, ты открываешь мир чужих мужчин»;
«И здесь умудрилась о себе любимой. Тактичности ноль, нужно быть идиоткой, чтобы под фото, где мужик с женой, сказать, что он ей привет передал, и смайлик с сердечками пришпандорить»;
«Максим, ну наберитесь хоть вы смелости, скажите этой идиотке пару ласковых, ну она же в первую очередь показывает неуважение к вашей жене таким комментарием»;
«На женатого глаз положила»;
«Оля ты-то куда лезешь? Там занято», - накинулись поклонники звездной пары на Бузову.
Но, похоже, семейной паре Галкин-Пугачева, которая вместе уже 9 лет, все равно на волну негатива. На снимке они весело смеются, и, кажется, правда, ничто не может омрачить их радужное настроение.
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ИСТОЧНИК KP.RU