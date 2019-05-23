Фестиваль мороженого в Петербурге: Добро пожаловать на вкусный праздник

В День города в Санкт-Петербурге уже по традиции состоится вкусный семейный праздник – Фестиваль мороженого. «Ростелеком» организует на мероприятии промо-зону, которая будет располагаться с левой стороны от Екатерининского сквера. На площадке компании все желающие смогут попробовать вкуснейшее мороженое, а также познакомиться с современными цифровыми решениями, которые предлагает «Ростелеком»: Wink, интернет, умный дом, мобильная связь, видеонаблюдение.

Особое внимание на фестивале будет уделено ОТТ-сервису Wink, который предназначен для онлайн просмотра ТВ-каналов, фильмов и сериалов на любых устройствах. К одной учетной записи можно подключить 5 разных устройств одновременно. В сервисе Wink доступно свыше 200 телеканалов различной тематики: развлекательные, новостные, спортивные, каналы для детей, и тысячи фильмов и сериалов самых разных жанров от ведущих студий со всего мира.

Сотрудники компании будут проводить для гостей фестиваля различные интерактивы, победители которых получат промокоды на месяц бесплатного просмотра в Wink подписки «Детский клуб» или пакета «Для любителей». Также на площадке «Ростелекома» можно будет подать заявку на подключение услуг компании.

Для самых маленьких гостей праздника будет работать мастер аквагрима.

- Фестиваль мороженого – праздник, который возвращает каждого из нас в детство, - рассказала директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Светлана Шамзон. - Конечно, в первую очередь он будет интересен детям, но многие взрослые не прочь побыть детьми. Наша компания не осталась в стороне и подготовила ко Дню города всем петербуржцам и гостям Северной столицы вкусные угощения и приятные сюрпризы.

Время проведения мероприятия: с 11:00 до 21:00.

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